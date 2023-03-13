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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.03.2023
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19:50 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/pogoda-1857635015.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.03.2023
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:50
2023-03-13T19:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, с 21 часа 13 марта до 17 часов 14 марта на территории Санкт‑Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города проявлять осторожность.
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погода, санкт-петербург, россия, общество
Погода, Санкт-Петербург, Россия, Общество
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖенщина на улице во время снежного шторма в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Женщина на улице во время снежного шторма в Выборгском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Женщина на улице во время снежного шторма в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"По информации Росгидрометцентра, с 21 часа 13 марта до 17 часов 14 марта на территории Санкт‑Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Власти просят жителей и гостей города проявлять осторожность.
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