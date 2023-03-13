https://ria.ru/20230313/pogoda-1857635015.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.03.2023

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:50

2023-03-13T19:50

2023-03-13T19:50

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, с 21 часа 13 марта до 17 часов 14 марта на территории Санкт‑Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города проявлять осторожность.

https://ria.ru/20230313/sneg-1857449547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, санкт-петербург, россия, общество