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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 13.03.2023
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08:38 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/pogoda-1857443231.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 13.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный снег, температура около нуля ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T08:38
2023-03-13T08:38
общество
москва
московская область (подмосковье)
александр синенков
центр "фобос"
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный снег, температура около нуля ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня характер погоды будет обусловлен тыловой частью заполняющегося циклона, центр которого находится далеко на востоке. Мы ожидаем в Москве и Московской области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный снег, температура днем около нуля, по области от плюс 1 до минус 4", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и повысится к вечеру до 746 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), александр синенков, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Синенков, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Синенков: местами снег и около нуля градусов ожидается в Москве в понедельник

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСиница у кормушки
Синица у кормушки - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный снег, температура около нуля ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня характер погоды будет обусловлен тыловой частью заполняющегося циклона, центр которого находится далеко на востоке. Мы ожидаем в Москве и Московской области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный снег, температура днем около нуля, по области от плюс 1 до минус 4", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и повысится к вечеру до 746 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр СиненковЦентр "Фобос"
 
 
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