https://ria.ru/20230313/pogoda-1857443231.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 13.03.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный снег, температура около нуля ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T08:38

2023-03-13T08:38

2023-03-13T08:38

общество

москва

московская область (подмосковье)

александр синенков

центр "фобос"

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный снег, температура около нуля ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня характер погоды будет обусловлен тыловой частью заполняющегося циклона, центр которого находится далеко на востоке. Мы ожидаем в Москве и Московской области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный снег, температура днем около нуля, по области от плюс 1 до минус 4", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и повысится к вечеру до 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230312/zdorove-1857330166.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), александр синенков, центр "фобос"