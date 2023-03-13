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Жителю Углича, пытавшегося поджечь военкомат, дали восемь лет колонии - РИА Новости, 13.03.2023
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13:06 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/podzhog-1857507941.html
Жителю Углича, пытавшегося поджечь военкомат, дали восемь лет колонии
Жителю Углича, пытавшегося поджечь военкомат, дали восемь лет колонии - РИА Новости, 13.03.2023
Жителю Углича, пытавшегося поджечь военкомат, дали восемь лет колонии
Житель города Углич, пытавшийся поджечь военкомат бутылкой с зажигательной смесью "по заданию украинских неонацистов", приговорен к восьми годам лишения... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:06
2023-03-13T13:06
происшествия
ярославская область
углич
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Житель города Углич, пытавшийся поджечь военкомат бутылкой с зажигательной смесью "по заданию украинских неонацистов", приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщило УФСБ по Ярославской области. Отмечается, что 2-й Западный окружной военный суд по материалам УФСБ признал виновным "сторонника радикальных нацистских взглядов" жителя Углича Дениса Попова, 2001 года рождения, в публичных призывах к экстремистской деятельности и покушении на террористический акт. "В июле 2022 года Попов Д.А. был задержан сотрудниками УФСБ России по Ярославской области при попытке поджечь по заданию украинских неонацистов военный комиссариат Угличского района Ярославской области с помощью самостоятельно изготовленной бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, ранее Попов в социальных сетях призывал к совершению преступлений в отношении участников специальной военной операции, высказывал намерения по проведению терактов в отношении военкомата Угличского и Мышкинского районов Ярославской области, а также диверсий на железнодорожных путях. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, из них три года в тюрьме, остаток - в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на срок два года", - информирует УФСБ. Сообщается, что юноша раскаялся и полностью признал свою вину.
https://ria.ru/20230301/voenkomat-1855025226.html
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ярославская область
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происшествия, ярославская область, углич, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ярославская область, Углич, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителю Углича, пытавшегося поджечь военкомат, дали восемь лет колонии

Суд приговорил жителя Углича, пытавшегося поджечь военкомат, к восьми годам колонии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Житель города Углич, пытавшийся поджечь военкомат бутылкой с зажигательной смесью "по заданию украинских неонацистов", приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщило УФСБ по Ярославской области.
Отмечается, что 2-й Западный окружной военный суд по материалам УФСБ признал виновным "сторонника радикальных нацистских взглядов" жителя Углича Дениса Попова, 2001 года рождения, в публичных призывах к экстремистской деятельности и покушении на террористический акт.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Ленинградской области задержали подростка, пытавшегося поджечь военкомат
1 марта, 09:23
"В июле 2022 года Попов Д.А. был задержан сотрудниками УФСБ России по Ярославской области при попытке поджечь по заданию украинских неонацистов военный комиссариат Угличского района Ярославской области с помощью самостоятельно изготовленной бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, ранее Попов в социальных сетях призывал к совершению преступлений в отношении участников специальной военной операции, высказывал намерения по проведению терактов в отношении военкомата Угличского и Мышкинского районов Ярославской области, а также диверсий на железнодорожных путях.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, из них три года в тюрьме, остаток - в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на срок два года", - информирует УФСБ. Сообщается, что юноша раскаялся и полностью признал свою вину.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
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25 февраля, 16:44
 
ПроисшествияЯрославская областьУгличРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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