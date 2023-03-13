https://ria.ru/20230313/podzhog-1857507941.html
Жителю Углича, пытавшегося поджечь военкомат, дали восемь лет колонии
Жителю Углича, пытавшегося поджечь военкомат, дали восемь лет колонии - РИА Новости, 13.03.2023
Жителю Углича, пытавшегося поджечь военкомат, дали восемь лет колонии
Житель города Углич, пытавшийся поджечь военкомат бутылкой с зажигательной смесью "по заданию украинских неонацистов", приговорен к восьми годам лишения... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:06
2023-03-13T13:06
2023-03-13T13:06
происшествия
ярославская область
углич
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Житель города Углич, пытавшийся поджечь военкомат бутылкой с зажигательной смесью "по заданию украинских неонацистов", приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщило УФСБ по Ярославской области. Отмечается, что 2-й Западный окружной военный суд по материалам УФСБ признал виновным "сторонника радикальных нацистских взглядов" жителя Углича Дениса Попова, 2001 года рождения, в публичных призывах к экстремистской деятельности и покушении на террористический акт. "В июле 2022 года Попов Д.А. был задержан сотрудниками УФСБ России по Ярославской области при попытке поджечь по заданию украинских неонацистов военный комиссариат Угличского района Ярославской области с помощью самостоятельно изготовленной бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, ранее Попов в социальных сетях призывал к совершению преступлений в отношении участников специальной военной операции, высказывал намерения по проведению терактов в отношении военкомата Угличского и Мышкинского районов Ярославской области, а также диверсий на железнодорожных путях. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, из них три года в тюрьме, остаток - в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на срок два года", - информирует УФСБ. Сообщается, что юноша раскаялся и полностью признал свою вину.
https://ria.ru/20230301/voenkomat-1855025226.html
https://ria.ru/20230225/voenkomat-1854297628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область, углич, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ярославская область, Углич, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителю Углича, пытавшегося поджечь военкомат, дали восемь лет колонии
Суд приговорил жителя Углича, пытавшегося поджечь военкомат, к восьми годам колонии
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Житель города Углич, пытавшийся поджечь военкомат бутылкой с зажигательной смесью "по заданию украинских неонацистов", приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщило УФСБ по Ярославской области.
Отмечается, что 2-й Западный окружной военный суд по материалам УФСБ признал виновным "сторонника радикальных нацистских взглядов" жителя Углича Дениса Попова, 2001 года рождения, в публичных призывах к экстремистской деятельности и покушении на террористический акт.
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"В июле 2022 года Попов Д.А. был задержан сотрудниками УФСБ России
по Ярославской области при попытке поджечь по заданию украинских неонацистов военный комиссариат Угличского района
Ярославской области с помощью самостоятельно изготовленной бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, ранее Попов в социальных сетях призывал к совершению преступлений в отношении участников специальной военной операции, высказывал намерения по проведению терактов в отношении военкомата Угличского и Мышкинского районов Ярославской области, а также диверсий на железнодорожных путях.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, из них три года в тюрьме, остаток - в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на срок два года", - информирует УФСБ. Сообщается, что юноша раскаялся и полностью признал свою вину.
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