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Байден заявил, что подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие - РИА Новости, 14.03.2023
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23:51 13.03.2023 (обновлено: 00:06 14.03.2023)
https://ria.ru/20230313/podlodki-1857671012.html
Байден заявил, что подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие
Байден заявил, что подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие - РИА Новости, 14.03.2023
Байден заявил, что подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие
Подводные лодки, которые получит Австралия от США в рамках партнерства AUKUS, не будут нести ядерное оружие, хотя и будут оснащены атомными силовыми... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-13T23:51
2023-03-14T00:06
австралия
в мире
сша
сан-диего
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Подводные лодки, которые получит Австралия от США в рамках партнерства AUKUS, не будут нести ядерное оружие, хотя и будут оснащены атомными силовыми установками, сказал американский президент Джо Байден.Согласно договоренностям, которые презентуют в калифорнийском городе Сан-Диего, Австралия в следующем десятилетии поставит на вооружение до пяти субмарин класса Virginia.Он заверил, что нести ядерное оружие не будут и перспективные подводные лодки AUKUS, которые союзники намерены совместно разработать и производить.
https://ria.ru/20230313/ssha-1857669124.html
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австралия, в мире, сша, сан-диего, джо байден
Австралия, В мире, США, Сан-Диего, Джо Байден
Байден заявил, что подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие

Президент США Байден: подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Подводные лодки, которые получит Австралия от США в рамках партнерства AUKUS, не будут нести ядерное оружие, хотя и будут оснащены атомными силовыми установками, сказал американский президент Джо Байден.
Согласно договоренностям, которые презентуют в калифорнийском городе Сан-Диего, Австралия в следующем десятилетии поставит на вооружение до пяти субмарин класса Virginia.
«
"Субмарины будут приводиться в движение атомом, а не вооружены им. Австралия - это гордое безъядерное государство и намерено таковым оставаться", - заявил Байден, выступая вместе с лидерами Австралии и Великобритании - стран-партнеров США по AUKUS.
Он заверил, что нести ядерное оружие не будут и перспективные подводные лодки AUKUS, которые союзники намерены совместно разработать и производить.
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