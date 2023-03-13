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Байден заявил, что подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие
Байден заявил, что подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие - РИА Новости, 14.03.2023
Байден заявил, что подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие
Подводные лодки, которые получит Австралия от США в рамках партнерства AUKUS, не будут нести ядерное оружие, хотя и будут оснащены атомными силовыми... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-13T23:51
2023-03-13T23:51
2023-03-14T00:06
австралия
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сан-диего
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Подводные лодки, которые получит Австралия от США в рамках партнерства AUKUS, не будут нести ядерное оружие, хотя и будут оснащены атомными силовыми установками, сказал американский президент Джо Байден.Согласно договоренностям, которые презентуют в калифорнийском городе Сан-Диего, Австралия в следующем десятилетии поставит на вооружение до пяти субмарин класса Virginia.Он заверил, что нести ядерное оружие не будут и перспективные подводные лодки AUKUS, которые союзники намерены совместно разработать и производить.
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австралия, в мире, сша, сан-диего, джо байден
Австралия, В мире, США, Сан-Диего, Джо Байден
Байден заявил, что подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие
Президент США Байден: подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие