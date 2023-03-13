https://ria.ru/20230313/podlodki-1857671012.html

Байден заявил, что подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие

Байден заявил, что подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие - РИА Новости, 14.03.2023

Байден заявил, что подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие

Подводные лодки, которые получит Австралия от США в рамках партнерства AUKUS, не будут нести ядерное оружие, хотя и будут оснащены атомными силовыми... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-13T23:51

2023-03-13T23:51

2023-03-14T00:06

австралия

в мире

сша

сан-диего

джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Подводные лодки, которые получит Австралия от США в рамках партнерства AUKUS, не будут нести ядерное оружие, хотя и будут оснащены атомными силовыми установками, сказал американский президент Джо Байден.Согласно договоренностям, которые презентуют в калифорнийском городе Сан-Диего, Австралия в следующем десятилетии поставит на вооружение до пяти субмарин класса Virginia.Он заверил, что нести ядерное оружие не будут и перспективные подводные лодки AUKUS, которые союзники намерены совместно разработать и производить.

https://ria.ru/20230313/ssha-1857669124.html

австралия

сша

сан-диего

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австралия, в мире, сша, сан-диего, джо байден