https://ria.ru/20230313/pereval-1857424782.html
В Дальнегорском округе Приморья закрыли перевал из-за снегопада
В Дальнегорском округе Приморья закрыли перевал из-за снегопада - РИА Новости, 13.03.2023
В Дальнегорском округе Приморья закрыли перевал из-за снегопада
Перевал закрыли для движения в Дальнегорском городском округе Приморья, где выпало полметра мокрого снега, сообщает администрация муниципалитета. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T03:09
2023-03-13T03:09
2023-03-13T04:11
происшествия
жкх
дальнегорский городской округ
владивосток
константин шестаков
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Перевал закрыли для движения в Дальнегорском городском округе Приморья, где выпало полметра мокрого снега, сообщает администрация муниципалитета. В воскресенье Приморье накрыл снежный циклон, во многих районах прошел сильный мокрый снег. Власти Владивостока сообщили об отмене занятий в младших классах школ 13 марта из-за снегопада, для старшеклассников и в детских садах города объявили свободное посещение. Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта. "Как сообщили в АО "Примавтодор", проезд затруднен на Высокогорском перевале в Дальнегорском городском округе. Здесь выпало до 50 сантиметров осадков. В настоящий момент перевал закрыт, проводится расчистка. На участок направили шнекоротер и погрузчики, чтобы в течение дня открыть движение", - говорится в сообщении. Также власти отмечают, что по побережью и в центральной части Приморья выпало до 20-30 сантиметров осадков. В некоторых районах края шел дождь. На перевалах в Арсеньевском и Дальнегорском городских округах, Чугуевском муниципальном округе выпало свыше 30 сантиметров снега. Во Владивостоке, по данным краевого УМВД, сохраняются введенные накануне ограничения: закрыт въезд в город для большегрузов, ограничено движение на спуске по ул. Капитана Шефнера, по объездной трассе "Де-Фриз-Седанка-Патрокл" разрешено движение только для легкового транспорта.
https://ria.ru/20230313/primore-1857422984.html
https://ria.ru/20230312/kharkov-1857325318.html
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происшествия, жкх, дальнегорский городской округ, владивосток, константин шестаков
Происшествия, ЖКХ, Дальнегорский городской округ, Владивосток, Константин Шестаков
В Дальнегорском округе Приморья закрыли перевал из-за снегопада
В Дальнегорском округе Приморья, где выпало полметра снега, закрыли перевал
ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Перевал закрыли для движения в Дальнегорском городском округе Приморья, где выпало полметра мокрого снега, сообщает администрация муниципалитета.
В воскресенье Приморье накрыл снежный циклон, во многих районах прошел сильный мокрый снег. Власти Владивостока
сообщили об отмене занятий в младших классах школ 13 марта из-за снегопада, для старшеклассников и в детских садах города объявили свободное посещение. Мэр Владивостока Константин Шестаков
призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта.
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"Как сообщили в АО "Примавтодор", проезд затруднен на Высокогорском перевале в Дальнегорском городском округе. Здесь выпало до 50 сантиметров осадков. В настоящий момент перевал закрыт, проводится расчистка. На участок направили шнекоротер и погрузчики, чтобы в течение дня открыть движение", - говорится в сообщении.
Также власти отмечают, что по побережью и в центральной части Приморья выпало до 20-30 сантиметров осадков. В некоторых районах края шел дождь. На перевалах в Арсеньевском и Дальнегорском городских округах, Чугуевском муниципальном округе выпало свыше 30 сантиметров снега.
Во Владивостоке, по данным краевого УМВД, сохраняются введенные накануне ограничения: закрыт въезд в город для большегрузов, ограничено движение на спуске по ул. Капитана Шефнера, по объездной трассе "Де-Фриз-Седанка-Патрокл" разрешено движение только для легкового транспорта.
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