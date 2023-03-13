Рейтинг@Mail.ru
В Дальнегорском округе Приморья закрыли перевал из-за снегопада - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 13.03.2023 (обновлено: 04:11 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/pereval-1857424782.html
В Дальнегорском округе Приморья закрыли перевал из-за снегопада
В Дальнегорском округе Приморья закрыли перевал из-за снегопада - РИА Новости, 13.03.2023
В Дальнегорском округе Приморья закрыли перевал из-за снегопада
Перевал закрыли для движения в Дальнегорском городском округе Приморья, где выпало полметра мокрого снега, сообщает администрация муниципалитета. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T03:09
2023-03-13T04:11
происшествия
жкх
дальнегорский городской округ
владивосток
константин шестаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585549880_0:182:3072:1909_1920x0_80_0_0_24730107235bd3550b3a1e994c3bb729.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Перевал закрыли для движения в Дальнегорском городском округе Приморья, где выпало полметра мокрого снега, сообщает администрация муниципалитета. В воскресенье Приморье накрыл снежный циклон, во многих районах прошел сильный мокрый снег. Власти Владивостока сообщили об отмене занятий в младших классах школ 13 марта из-за снегопада, для старшеклассников и в детских садах города объявили свободное посещение. Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта. "Как сообщили в АО "Примавтодор", проезд затруднен на Высокогорском перевале в Дальнегорском городском округе. Здесь выпало до 50 сантиметров осадков. В настоящий момент перевал закрыт, проводится расчистка. На участок направили шнекоротер и погрузчики, чтобы в течение дня открыть движение", - говорится в сообщении. Также власти отмечают, что по побережью и в центральной части Приморья выпало до 20-30 сантиметров осадков. В некоторых районах края шел дождь. На перевалах в Арсеньевском и Дальнегорском городских округах, Чугуевском муниципальном округе выпало свыше 30 сантиметров снега. Во Владивостоке, по данным краевого УМВД, сохраняются введенные накануне ограничения: закрыт въезд в город для большегрузов, ограничено движение на спуске по ул. Капитана Шефнера, по объездной трассе "Де-Фриз-Седанка-Патрокл" разрешено движение только для легкового транспорта.
https://ria.ru/20230313/primore-1857422984.html
https://ria.ru/20230312/kharkov-1857325318.html
дальнегорский городской округ
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585549880_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_528b41000567f40ae7fee22ea3490e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, дальнегорский городской округ, владивосток, константин шестаков
Происшествия, ЖКХ, Дальнегорский городской округ, Владивосток, Константин Шестаков
В Дальнегорском округе Приморья закрыли перевал из-за снегопада

В Дальнегорском округе Приморья, где выпало полметра снега, закрыли перевал

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкПоследствия снежного циклона во Владивостоке
Последствия снежного циклона во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в медиабанк
Последствия снежного циклона во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Перевал закрыли для движения в Дальнегорском городском округе Приморья, где выпало полметра мокрого снега, сообщает администрация муниципалитета.
В воскресенье Приморье накрыл снежный циклон, во многих районах прошел сильный мокрый снег. Власти Владивостока сообщили об отмене занятий в младших классах школ 13 марта из-за снегопада, для старшеклассников и в детских садах города объявили свободное посещение. Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта.
ЛЭП в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
В Приморье почти 1,5 тысячи человек остаются без света из-за аварии
02:14
"Как сообщили в АО "Примавтодор", проезд затруднен на Высокогорском перевале в Дальнегорском городском округе. Здесь выпало до 50 сантиметров осадков. В настоящий момент перевал закрыт, проводится расчистка. На участок направили шнекоротер и погрузчики, чтобы в течение дня открыть движение", - говорится в сообщении.
Также власти отмечают, что по побережью и в центральной части Приморья выпало до 20-30 сантиметров осадков. В некоторых районах края шел дождь. На перевалах в Арсеньевском и Дальнегорском городских округах, Чугуевском муниципальном округе выпало свыше 30 сантиметров снега.
Во Владивостоке, по данным краевого УМВД, сохраняются введенные накануне ограничения: закрыт въезд в город для большегрузов, ограничено движение на спуске по ул. Капитана Шефнера, по объездной трассе "Де-Фриз-Седанка-Патрокл" разрешено движение только для легкового транспорта.
Лампы - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
В Харькове ввели аварийные отключения света
Вчера, 12:25
 
ПроисшествияЖКХДальнегорский городской округВладивостокКонстантин Шестаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала