https://ria.ru/20230313/peregovory-1857623604.html
Вершинин заявил о завершении переговоров с ООН по зерновой сделке
Вершинин заявил о завершении переговоров с ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 13.03.2023
Вершинин заявил о завершении переговоров с ООН по зерновой сделке
Раунд переговоров ООН и России в Женеве по ситуации с зерновой сделкой завершен, заявил на брифинге с журналистами замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:56
2023-03-13T18:56
2023-03-13T19:23
россия
оон
экономика
женева (город)
сергей вершинин
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зерновая сделка
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ЖЕНЕВА, 13 мар - РИА Новости. Раунд переговоров ООН и России в Женеве по ситуации с зерновой сделкой завершен, заявил на брифинге с журналистами замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Мы только что завершили очередной раунд консультаций российской межведомственной делегации с представителями ООН во главе с генсекретарем ЮНКТАД Р. Гринспан и главой УКГВ М. Гриффитсом", - сказал он.Замглавы МИД России Сергей Вершинин назвал откровенным и подробным разговор с представителями ООН в Женеве о ситуации с продлением зерновой сделки."Состоявшийся подробный и откровенный разговор вновь подтвердил, что если коммерческий вывоз украинской продукции осуществляется устойчивыми темпами, принося немалую прибыль Киеву, то на пути российских сельхозэкспортёров по-прежнему сохраняются барьеры", - сказал Вершинин журналистам.Консультации между представителями России и ООН по ситуации с зерновой сделкой начались в понедельник в Женеве.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230309/sdelka-1856833135.html
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россия, оон, экономика, женева (город), сергей вершинин, киев, зерновая сделка
Россия, ООН, Экономика, Женева (город), Сергей Вершинин, Киев, зерновая сделка
Вершинин заявил о завершении переговоров с ООН по зерновой сделке
Замглавы МИД Вершинин назвал переговоры с ООН по зерновой сделке подробными и откровенными
ЖЕНЕВА, 13 мар - РИА Новости. Раунд переговоров ООН и России в Женеве по ситуации с зерновой сделкой завершен, заявил на брифинге с журналистами замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы только что завершили очередной раунд консультаций российской межведомственной делегации с представителями ООН во главе с генсекретарем ЮНКТАД Р. Гринспан и главой УКГВ М. Гриффитсом", - сказал он.
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Замглавы МИД России Сергей Вершинин назвал откровенным и подробным разговор с представителями ООН в Женеве о ситуации с продлением зерновой сделки.
"Состоявшийся подробный и откровенный разговор вновь подтвердил, что если коммерческий вывоз украинской продукции осуществляется устойчивыми темпами, принося немалую прибыль Киеву
, то на пути российских сельхозэкспортёров по-прежнему сохраняются барьеры", - сказал Вершинин журналистам.
Консультации между представителями России и ООН по ситуации с зерновой сделкой начались в понедельник в Женеве.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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