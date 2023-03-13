https://ria.ru/20230313/pavodki-1857611200.html

В Воронежской области из-за паводков оказались затоплены 11 мостов

В Воронежской области из-за паводков оказались затоплены 11 мостов - РИА Новости, 13.03.2023

В Воронежской области из-за паводков оказались затоплены 11 мостов

Свыше десяти мостов оказались затоплены в Воронежской области из-за весеннего паводка, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:07

2023-03-13T18:07

2023-03-13T18:07

происшествия

воронежская область

новоусманский район

калач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857609912_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_6a1d86af4fa1e2ad6f80dde3136030f8.jpg

ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Свыше десяти мостов оказались затоплены в Воронежской области из-за весеннего паводка, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону. О начале весеннего паводка в Воронежской области спасатели объявили в конце прошлой недели. "По состоянию на 13 марта на территории области затоплено 11 низководных мостов", - говорится в сообщении. Спасатели отмечают, что все затопленные мосты являются низководными, ситуация с паводком в регионе на данный момент "вполне прогнозируемая". Кроме мостов, подтоплены приусадебные участки в низменных в селе Шуберское Новоусманского района и городе Калач. "Угрозы для жизни населения нет, жилые дома не подтоплены, количество участков уточняется", - информирует ГУМЧС.

https://ria.ru/20230307/pavodok-1856378114.html

воронежская область

новоусманский район

калач

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, новоусманский район, калач