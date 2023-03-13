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В Воронежской области из-за паводков оказались затоплены 11 мостов - РИА Новости, 13.03.2023
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18:07 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/pavodki-1857611200.html
В Воронежской области из-за паводков оказались затоплены 11 мостов
В Воронежской области из-за паводков оказались затоплены 11 мостов - РИА Новости, 13.03.2023
В Воронежской области из-за паводков оказались затоплены 11 мостов
Свыше десяти мостов оказались затоплены в Воронежской области из-за весеннего паводка, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:07
2023-03-13T18:07
происшествия
воронежская область
новоусманский район
калач
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Свыше десяти мостов оказались затоплены в Воронежской области из-за весеннего паводка, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону. О начале весеннего паводка в Воронежской области спасатели объявили в конце прошлой недели. "По состоянию на 13 марта на территории области затоплено 11 низководных мостов", - говорится в сообщении. Спасатели отмечают, что все затопленные мосты являются низководными, ситуация с паводком в регионе на данный момент "вполне прогнозируемая". Кроме мостов, подтоплены приусадебные участки в низменных в селе Шуберское Новоусманского района и городе Калач. "Угрозы для жизни населения нет, жилые дома не подтоплены, количество участков уточняется", - информирует ГУМЧС.
https://ria.ru/20230307/pavodok-1856378114.html
воронежская область
новоусманский район
калач
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происшествия, воронежская область, новоусманский район, калач
Происшествия, Воронежская область, Новоусманский район, Калач
В Воронежской области из-за паводков оказались затоплены 11 мостов

В Воронежской области из-за весенних паводков оказались затоплены 11 мостов

© Фото : ГУ МЧС России по Воронежской областиПаводковая обстановка на территории Воронежской области
Паводковая обстановка на территории Воронежской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Воронежской области
Паводковая обстановка на территории Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Свыше десяти мостов оказались затоплены в Воронежской области из-за весеннего паводка, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
О начале весеннего паводка в Воронежской области спасатели объявили в конце прошлой недели.
"По состоянию на 13 марта на территории области затоплено 11 низководных мостов", - говорится в сообщении. Спасатели отмечают, что все затопленные мосты являются низководными, ситуация с паводком в регионе на данный момент "вполне прогнозируемая".
Кроме мостов, подтоплены приусадебные участки в низменных в селе Шуберское Новоусманского района и городе Калач.
"Угрозы для жизни населения нет, жилые дома не подтоплены, количество участков уточняется", - информирует ГУМЧС.
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ПроисшествияВоронежская областьНовоусманский районКалач
 
 
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