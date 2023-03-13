Рейтинг@Mail.ru
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 13.03.2023 (обновлено: 12:57 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/pashinyan-1857497751.html
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 13.03.2023
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана, включая шаги по... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:39
2023-03-13T12:57
владимир путин
никол пашинян
армения
россия
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784337230_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_2b8a0e2f514c03bcaa01313ed773bcc2.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана, включая шаги по обеспечению безопасности на границе, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении."В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230126/iskhod-1847533593.html
армения
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784337230_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b118034bd89a55a052d724a63e20c8ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, никол пашинян, армения, россия, азербайджан, в мире
Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Россия, Азербайджан, В мире
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию на границе Армении и Азербайджана

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана, включая шаги по обеспечению безопасности на границе, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.
"В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Пашинян обвинил Баку в желании добиться "исхода армян" из Карабаха
26 января, 11:35
 
Владимир ПутинНикол ПашинянАрменияРоссияАзербайджанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала