Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию на границе Армении и Азербайджана
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана, включая шаги по обеспечению безопасности на границе, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.
"В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами", - говорится в сообщении.