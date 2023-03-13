https://ria.ru/20230313/pashinyan-1857497751.html

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 13.03.2023

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана, включая шаги по... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:39

2023-03-13T12:39

2023-03-13T12:57

владимир путин

никол пашинян

армения

россия

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана, включая шаги по обеспечению безопасности на границе, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении."В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230126/iskhod-1847533593.html

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, никол пашинян, армения, россия, азербайджан, в мире