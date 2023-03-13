https://ria.ru/20230313/papa-1857650016.html
Католическая архиепархия в Москве рассказала о любви Папы римского к России
Католическая архиепархия в Москве рассказала о любви Папы римского к России - РИА Новости, 13.03.2023
Католическая архиепархия в Москве рассказала о любви Папы римского к России
Визит папы Римского в Россию был бы благом не только для католиков, но и для всей страны, так как он искренне любит русский народ и духовную традицию, сказал... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T20:58
2023-03-13T20:58
2023-03-13T20:58
религия
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россия
буэнос-айрес (город)
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Визит папы Римского в Россию был бы благом не только для католиков, но и для всей страны, так как он искренне любит русский народ и духовную традицию, сказал РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов в день десятилетия понтификата папы Франциска. "Я, как и всегда, считаю, что визит папы был бы большим благом не только для католической общины, но и для всей России, потому что он, очевидно, совершенно искренне стремится к миру и любит наш народ и его духовную традицию", – заявил священник. Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских эмигрантов. 13 декабря 1969 года Бергольо был рукоположен в сан священника. 13 марта 2013 года в соборе Святого Петра в Риме архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо был избран папой Римским под именем Франциск. Он стал первым папой с таким именем, первым не европейцем на Апостольском престоле, и первым иезуитом.
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москва, россия, буэнос-айрес (город), франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Москва, Россия, Буэнос-Айрес (город), Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Католическая архиепархия в Москве рассказала о любви Папы римского к России
Викарий архиепархии Горбунов: визит Папы римского в Россию был бы благом для страны
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Визит папы Римского в Россию был бы благом не только для католиков, но и для всей страны, так как он искренне любит русский народ и духовную традицию, сказал РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов в день десятилетия понтификата папы Франциска.
"Я, как и всегда, считаю, что визит папы был бы большим благом не только для католической общины, но и для всей России, потому что он, очевидно, совершенно искренне стремится к миру и любит наш народ и его духовную традицию", – заявил священник.
Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе
(Аргентина
) в семье итальянских эмигрантов. 13 декабря 1969 года Бергольо был рукоположен в сан священника. 13 марта 2013 года в соборе Святого Петра в Риме
архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо был избран папой Римским под именем Франциск. Он стал первым папой с таким именем, первым не европейцем на Апостольском престоле, и первым иезуитом.
Кремль прокомментировал сообщения о желании папы римского посетить Россию