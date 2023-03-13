https://ria.ru/20230313/papa-1857627586.html

Папа Римский пожелал русскому народу мира, рассказали в ВСС

Папа Римский пожелал русскому народу мира, рассказали в ВСС - РИА Новости, 13.03.2023

Папа Римский пожелал русскому народу мира, рассказали в ВСС

Папа Римский Франциск в день десятилетия своего понтификата пожелал русскому народу мира и призвал Россию заключить со всеми народами мир, рассказал РИА Новости РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:13

2023-03-13T19:13

2023-03-13T19:13

религия

россия

буэнос-айрес (город)

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

иоанн павел ii (кароль войтыла)

римско-католическая церковь

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск в день десятилетия своего понтификата пожелал русскому народу мира и призвал Россию заключить со всеми народами мир, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов."Благодарю всех, кто молится за меня в день 10-летия моего понтификата. Желаю мира русскому народу! Год назад я посвятил русский народ Сердцу Марии. Пусть она, как мать, заключит мир со всеми народами. Мир – это благо, благословение: мир в сердцах, мир в обществе, мир во всем мире", – привел Севастьянов РИА Новости письмо, которое папа Франциск адресовал ему.История посвящения России непорочному сердцу Пресвятой Богородицы берет свое начало с воскресенья, 13 мая 1917 года, когда после праздничной мессы трое маленьких пастушков стали свидетелями удивительного явления в долине Кова да Ирия близ португальского города Фатима. Детям явился образ Девы Марии, который, по их словам, сверкал ярче солнца.В октябре 1942 года папа Римский Пий XII посвятил непорочному сердцу Богородицы весь мир, а десять лет спустя - "все народы России". В ноябре 1964 года папа Павел VI вновь совершил обряд посвящения России в присутствии участников Второго Ватиканского собора. В марте 1984 года папа Иоанн Павел II в духовном единстве со всеми католическими епископами мира посвятил непорочному сердцу Девы Марии все народы мира.В ходе покаянного богослужения в соборе Святого Петра в Ватикане 25 марта 2022 года Франциск посвятил непорочному сердцу Пресвятой Богородицы Россию и Украину. В этот день Римско-католическая церковь отмечает Благовещение Господне. Одновременно этот обряд совершили католические епископы всего мира, которых папа попросил об этом.Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских эмигрантов. 13 декабря 1969 года Бергольо был рукоположен в сан священника. 13 марта 2013 года в соборе Святого Петра в Риме архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо был избран папой Римским под именем Франциск. Он стал первым папой с таким именем, первым не европейцем на Апостольском престоле, и первым иезуитом.

https://ria.ru/20230313/religiy-1857625508.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230313/papa-rimskiy-1857511895.html

https://ria.ru/20230311/otnosheniya-1857272008.html

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буэнос-айрес (город)

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Никита Бизин

россия, буэнос-айрес (город), ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, иоанн павел ii (кароль войтыла), римско-католическая церковь, религия