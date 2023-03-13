https://ria.ru/20230313/papa-1857509303.html
Кремль прокомментировал сообщения о желании папы римского посетить Россию
Кремль прокомментировал сообщения о желании папы римского посетить Россию - РИА Новости, 13.03.2023
Кремль прокомментировал сообщения о желании папы римского посетить Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления папы Римского о желании приехать в Россию, ответил, что нужно дождаться официального... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:09
2023-03-13T13:09
2023-03-13T13:15
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления папы Римского о желании приехать в Россию, ответил, что нужно дождаться официального заявления Ватикана о планах понтифика.Ранее папа стал хранителем леопарда из национального парка "Земля леопарда" и дал ему имя известного в Аргентине литературного персонажа Мартина Фьерро. Понтифик изъявлял желание посетить заповедник в Приморье весной после визита в Монголию. Начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков сказал РИА Новости, что нацпарк будет рад его принять."Мы не знаем, есть ли у понтифика в планах поездка в Российскую Федерацию, поэтому здесь ничего не можем сказать. Вы знаете, что есть контакты по государственной линии, естественно, по линии наших дипломатов, которые регулярно осуществляются, есть определенные межцерковные контакты, по которым, естественно, что-то говорить надо весьма и весьма осторожно, это прерогатива нашей церкви. Другой информацией я не располагаю на этот счет", - ответил Песков на вопрос журналистов, знают ли в Кремле о планах папы посетить Россию.Также Песков сообщил, что в случае приезда папы Римского в Россию Кремль, "безусловно", подключится к этому."Сначала надо задействовать дипломатические каналы и так далее, давайте дождемся каких-то официальных заявлений со стороны Ватикана на этот счет", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230312/vstrecha-1857321465.html
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россия, ватикан
Кремль прокомментировал сообщения о желании папы римского посетить Россию
Песков призвал дождаться заявления из Ватикана о возможном визите папы римского в Россию
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления папы Римского о желании приехать в Россию, ответил, что нужно дождаться официального заявления Ватикана о планах понтифика.
Ранее папа стал хранителем леопарда из национального парка "Земля леопарда" и дал ему имя известного в Аргентине литературного персонажа Мартина Фьерро. Понтифик изъявлял желание посетить заповедник в Приморье весной после визита в Монголию. Начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков сказал РИА Новости, что нацпарк будет рад его принять.
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"Мы не знаем, есть ли у понтифика в планах поездка в Российскую Федерацию, поэтому здесь ничего не можем сказать. Вы знаете, что есть контакты по государственной линии, естественно, по линии наших дипломатов, которые регулярно осуществляются, есть определенные межцерковные контакты, по которым, естественно, что-то говорить надо весьма и весьма осторожно, это прерогатива нашей церкви. Другой информацией я не располагаю на этот счет", - ответил Песков на вопрос журналистов, знают ли в Кремле о планах папы посетить Россию.
Также Песков сообщил, что в случае приезда папы Римского в Россию Кремль, "безусловно", подключится к этому.
"Сначала надо задействовать дипломатические каналы и так далее, давайте дождемся каких-то официальных заявлений со стороны Ватикана
на этот счет", - сказал Песков.
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