https://ria.ru/20230313/otchet-1857670599.html

ФРС США подготовит отчет по регулированию потерпевшего банкротство SVB

ФРС США подготовит отчет по регулированию потерпевшего банкротство SVB - РИА Новости, 13.03.2023

ФРС США подготовит отчет по регулированию потерпевшего банкротство SVB

Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функцию центробанка) США намерена до 1 мая подготовить отчет о мерах по регулированию потерпевшего банкротство... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T23:49

2023-03-13T23:49

2023-03-13T23:49

экономика

сша

калифорния

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857381586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_558f6612337bc0749d7f765eac478779.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функцию центробанка) США намерена до 1 мая подготовить отчет о мерах по регулированию потерпевшего банкротство банка Silicon Valley Bank, говорится в опубликованном в понедельник заявлении ФРС. "Совет ФРС объявляет, что вице-председатель по надзору Майкл Барр проводит проверку в отношении надзора и регулирования банка Silicon Valley Bank в свете объявления им банкротства. Обзор будет опубликован 1 мая", - следует из заявления. Как заявил по данному поводу глава финансового регулятора США Джером Пауэлл, события вокруг банкротства SVB требуют "прозрачного, тщательного и быстрого рассмотрения со стороны ФРС". В свою очередь, как отметил возглавляющий проверку Майкл Барр, регулятору надлежит провести "тщательный анализ того, как ФРС контролировала и регулировала этот финансовый институт, а также то, что можно извлечь из опыта сложившейся ситуации". Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. На таком фоне акции ряда американских банков резко падали в цене в начале торговой сессии понедельника, теряя до 80% рыночной капитализации. Это приводило к приостановкам торгов биржей их акциями для охлаждения паники. Фондовый индекс банковского сектора США терял в начале дня около 8%.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

https://ria.ru/20230311/bank-1857272195.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, калифорния, джером пауэлл, федеральная резервная система сша