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ФРС США подготовит отчет по регулированию потерпевшего банкротство SVB - РИА Новости, 13.03.2023
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23:49 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/otchet-1857670599.html
ФРС США подготовит отчет по регулированию потерпевшего банкротство SVB
ФРС США подготовит отчет по регулированию потерпевшего банкротство SVB - РИА Новости, 13.03.2023
ФРС США подготовит отчет по регулированию потерпевшего банкротство SVB
Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функцию центробанка) США намерена до 1 мая подготовить отчет о мерах по регулированию потерпевшего банкротство... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T23:49
2023-03-13T23:49
экономика
сша
калифорния
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функцию центробанка) США намерена до 1 мая подготовить отчет о мерах по регулированию потерпевшего банкротство банка Silicon Valley Bank, говорится в опубликованном в понедельник заявлении ФРС. "Совет ФРС объявляет, что вице-председатель по надзору Майкл Барр проводит проверку в отношении надзора и регулирования банка Silicon Valley Bank в свете объявления им банкротства. Обзор будет опубликован 1 мая", - следует из заявления. Как заявил по данному поводу глава финансового регулятора США Джером Пауэлл, события вокруг банкротства SVB требуют "прозрачного, тщательного и быстрого рассмотрения со стороны ФРС". В свою очередь, как отметил возглавляющий проверку Майкл Барр, регулятору надлежит провести "тщательный анализ того, как ФРС контролировала и регулировала этот финансовый институт, а также то, что можно извлечь из опыта сложившейся ситуации". Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. На таком фоне акции ряда американских банков резко падали в цене в начале торговой сессии понедельника, теряя до 80% рыночной капитализации. Это приводило к приостановкам торгов биржей их акциями для охлаждения паники. Фондовый индекс банковского сектора США терял в начале дня около 8%.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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экономика, сша, калифорния, джером пауэлл, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Калифорния, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США
ФРС США подготовит отчет по регулированию потерпевшего банкротство SVB

ФРС США подготовит отчет по регулированию потерпевшего банкротство Silicon Valley к 1 мая

© AP Photo / Jeff ChiuЛюди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния
Люди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Люди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функцию центробанка) США намерена до 1 мая подготовить отчет о мерах по регулированию потерпевшего банкротство банка Silicon Valley Bank, говорится в опубликованном в понедельник заявлении ФРС.
"Совет ФРС объявляет, что вице-председатель по надзору Майкл Барр проводит проверку в отношении надзора и регулирования банка Silicon Valley Bank в свете объявления им банкротства. Обзор будет опубликован 1 мая", - следует из заявления.
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Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку
11 марта, 20:09
Как заявил по данному поводу глава финансового регулятора США Джером Пауэлл, события вокруг банкротства SVB требуют "прозрачного, тщательного и быстрого рассмотрения со стороны ФРС".
В свою очередь, как отметил возглавляющий проверку Майкл Барр, регулятору надлежит провести "тщательный анализ того, как ФРС контролировала и регулировала этот финансовый институт, а также то, что можно извлечь из опыта сложившейся ситуации".
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
На таком фоне акции ряда американских банков резко падали в цене в начале торговой сессии понедельника, теряя до 80% рыночной капитализации. Это приводило к приостановкам торгов биржей их акциями для охлаждения паники. Фондовый индекс банковского сектора США терял в начале дня около 8%.
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ЭкономикаСШАКалифорнияДжером ПауэллФедеральная резервная система США
 
 
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