Рейтинг@Mail.ru
Отчет правительства в Госдуме займет около четырех часов, сообщил источник - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/otchet-1857621225.html
Отчет правительства в Госдуме займет около четырех часов, сообщил источник
Отчет правительства в Госдуме займет около четырех часов, сообщил источник - РИА Новости, 13.03.2023
Отчет правительства в Госдуме займет около четырех часов, сообщил источник
Совет Госдумы в понедельник утвердил процедуру рассмотрения отчета правительства России, на его обсуждение планируется потратить порядка четырех часов, а... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:44
2023-03-13T18:44
политика
михаил мишустин
россия
единая россия
лдпр
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_fc8d85577f05d33728eaf1a245e30d4d.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник утвердил процедуру рассмотрения отчета правительства России, на его обсуждение планируется потратить порядка четырех часов, а вопросы от фракций депутаты уже направили в кабмин, сообщил журналистам источник по итогам совета В понедельник глава правительства Михаил Мишустин провел встречу с фракциями "Единой России" и ЛДПР. Встречи проходят в преддверии отчета, который состоится в 20-х числах марта. "Совет Думы направил премьеру Михаилу Мишустину вопросы фракций к годовому отчету правительства, который состоится в 20-х числах марта. Совет утвердил также процедуру рассмотрения отчета на пленарном заседании. Как ожидается, отчет и его обсуждение займут порядка четырех часов", - сказал источник. При это каждая фракция в привычном формате сможет задать Мишустину по пять вопросов. Представители фракций проведут десятиминутные выступления по итогам отчета.
https://ria.ru/20230313/prizyv-1857610367.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_1ece22f37dedcdbfafeee62fe0c098b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, михаил мишустин, россия, единая россия, лдпр, госдума рф
Политика, Михаил Мишустин, Россия, Единая Россия, ЛДПР, Госдума РФ
Отчет правительства в Госдуме займет около четырех часов, сообщил источник

Отчет правительства в ГД займет около четырех часов, вопросы уже направили в правительство

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник утвердил процедуру рассмотрения отчета правительства России, на его обсуждение планируется потратить порядка четырех часов, а вопросы от фракций депутаты уже направили в кабмин, сообщил журналистам источник по итогам совета
В понедельник глава правительства Михаил Мишустин провел встречу с фракциями "Единой России" и ЛДПР. Встречи проходят в преддверии отчета, который состоится в 20-х числах марта.
"Совет Думы направил премьеру Михаилу Мишустину вопросы фракций к годовому отчету правительства, который состоится в 20-х числах марта. Совет утвердил также процедуру рассмотрения отчета на пленарном заседании. Как ожидается, отчет и его обсуждение займут порядка четырех часов", - сказал источник.
При это каждая фракция в привычном формате сможет задать Мишустину по пять вопросов. Представители фракций проведут десятиминутные выступления по итогам отчета.
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
ГД может принять проект о повышении призывного возраста в весеннюю сессию
Вчера, 18:05
 
ПолитикаМихаил МишустинРоссияЕдиная РоссияЛДПРГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала