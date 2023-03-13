https://ria.ru/20230313/otchet-1857621225.html
Отчет правительства в Госдуме займет около четырех часов, сообщил источник
Отчет правительства в Госдуме займет около четырех часов, сообщил источник - РИА Новости, 13.03.2023
Отчет правительства в Госдуме займет около четырех часов, сообщил источник
Совет Госдумы в понедельник утвердил процедуру рассмотрения отчета правительства России, на его обсуждение планируется потратить порядка четырех часов, а... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:44
2023-03-13T18:44
2023-03-13T18:44
политика
михаил мишустин
россия
единая россия
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник утвердил процедуру рассмотрения отчета правительства России, на его обсуждение планируется потратить порядка четырех часов, а вопросы от фракций депутаты уже направили в кабмин, сообщил журналистам источник по итогам совета В понедельник глава правительства Михаил Мишустин провел встречу с фракциями "Единой России" и ЛДПР. Встречи проходят в преддверии отчета, который состоится в 20-х числах марта. "Совет Думы направил премьеру Михаилу Мишустину вопросы фракций к годовому отчету правительства, который состоится в 20-х числах марта. Совет утвердил также процедуру рассмотрения отчета на пленарном заседании. Как ожидается, отчет и его обсуждение займут порядка четырех часов", - сказал источник. При это каждая фракция в привычном формате сможет задать Мишустину по пять вопросов. Представители фракций проведут десятиминутные выступления по итогам отчета.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, михаил мишустин, россия, единая россия, лдпр, госдума рф
Политика, Михаил Мишустин, Россия, Единая Россия, ЛДПР, Госдума РФ
Отчет правительства в Госдуме займет около четырех часов, сообщил источник
Отчет правительства в ГД займет около четырех часов, вопросы уже направили в правительство
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник утвердил процедуру рассмотрения отчета правительства России, на его обсуждение планируется потратить порядка четырех часов, а вопросы от фракций депутаты уже направили в кабмин, сообщил журналистам источник по итогам совета
В понедельник глава правительства Михаил Мишустин
провел встречу с фракциями "Единой России
" и ЛДПР
. Встречи проходят в преддверии отчета, который состоится в 20-х числах марта.
"Совет Думы направил премьеру Михаилу Мишустину вопросы фракций к годовому отчету правительства, который состоится в 20-х числах марта. Совет утвердил также процедуру рассмотрения отчета на пленарном заседании. Как ожидается, отчет и его обсуждение займут порядка четырех часов", - сказал источник.
При это каждая фракция в привычном формате сможет задать Мишустину по пять вопросов. Представители фракций проведут десятиминутные выступления по итогам отчета.
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