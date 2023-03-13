https://ria.ru/20230313/otchet-1857621225.html

Отчет правительства в Госдуме займет около четырех часов, сообщил источник

Отчет правительства в Госдуме займет около четырех часов, сообщил источник - РИА Новости, 13.03.2023

Отчет правительства в Госдуме займет около четырех часов, сообщил источник

Совет Госдумы в понедельник утвердил процедуру рассмотрения отчета правительства России, на его обсуждение планируется потратить порядка четырех часов, а... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:44

2023-03-13T18:44

2023-03-13T18:44

политика

михаил мишустин

россия

единая россия

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник утвердил процедуру рассмотрения отчета правительства России, на его обсуждение планируется потратить порядка четырех часов, а вопросы от фракций депутаты уже направили в кабмин, сообщил журналистам источник по итогам совета В понедельник глава правительства Михаил Мишустин провел встречу с фракциями "Единой России" и ЛДПР. Встречи проходят в преддверии отчета, который состоится в 20-х числах марта. "Совет Думы направил премьеру Михаилу Мишустину вопросы фракций к годовому отчету правительства, который состоится в 20-х числах марта. Совет утвердил также процедуру рассмотрения отчета на пленарном заседании. Как ожидается, отчет и его обсуждение займут порядка четырех часов", - сказал источник. При это каждая фракция в привычном формате сможет задать Мишустину по пять вопросов. Представители фракций проведут десятиминутные выступления по итогам отчета.

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политика, михаил мишустин, россия, единая россия, лдпр, госдума рф