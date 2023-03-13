https://ria.ru/20230313/otchet-1857455628.html

Отчет правительства в Госдуме запланировали на 23 марта

Отчет правительства в Госдуме запланировали на 23 марта - РИА Новости, 13.03.2023

Отчет правительства в Госдуме запланировали на 23 марта

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуме состоится 23 марта. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:22

2023-03-13T10:22

2023-03-13T10:26

россия

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833643699_0:296:3115:2048_1920x0_80_0_0_57cb7afd8deebc75b5e11ac2d375101d.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуме состоится 23 марта."На 23 марта поставлен отчет правительства о его работе", - сказал он на круглом столе по законодательному обеспечению топливно-энергетического комплекса РФ.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что точная дата отчета правительства в ГД станет известна на следующей неделе, рассматривались 22 и 23 марта.

https://ria.ru/20230311/zakonoproekty-1857216995.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, политика