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Отчет правительства в Госдуме запланировали на 23 марта - РИА Новости, 13.03.2023
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10:22 13.03.2023 (обновлено: 10:26 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/otchet-1857455628.html
Отчет правительства в Госдуме запланировали на 23 марта
Отчет правительства в Госдуме запланировали на 23 марта - РИА Новости, 13.03.2023
Отчет правительства в Госдуме запланировали на 23 марта
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуме состоится 23 марта. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:22
2023-03-13T10:26
россия
госдума рф
политика
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуме состоится 23 марта."На 23 марта поставлен отчет правительства о его работе", - сказал он на круглом столе по законодательному обеспечению топливно-энергетического комплекса РФ.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что точная дата отчета правительства в ГД станет известна на следующей неделе, рассматривались 22 и 23 марта.
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россия, госдума рф, политика
Россия, Госдума РФ, Политика
Отчет правительства в Госдуме запланировали на 23 марта

Зюганов заявил, что отчет правительства в Госдуме поставили на 23 марта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуме состоится 23 марта.
"На 23 марта поставлен отчет правительства о его работе", - сказал он на круглом столе по законодательному обеспечению топливно-энергетического комплекса РФ.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что точная дата отчета правительства в ГД станет известна на следующей неделе, рассматривались 22 и 23 марта.
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