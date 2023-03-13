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Отчет правительства в Госдуме запланировали на 23 марта
Отчет правительства в Госдуме запланировали на 23 марта - РИА Новости, 13.03.2023
Отчет правительства в Госдуме запланировали на 23 марта
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуме состоится 23 марта. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:22
2023-03-13T10:22
2023-03-13T10:26
россия
госдума рф
политика
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуме состоится 23 марта."На 23 марта поставлен отчет правительства о его работе", - сказал он на круглом столе по законодательному обеспечению топливно-энергетического комплекса РФ.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что точная дата отчета правительства в ГД станет известна на следующей неделе, рассматривались 22 и 23 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, политика
Россия, Госдума РФ, Политика
Отчет правительства в Госдуме запланировали на 23 марта
Зюганов заявил, что отчет правительства в Госдуме поставили на 23 марта