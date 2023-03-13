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"Все везде и сразу" завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм года"

"Все везде и сразу" завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм года" - РИА Новости, 13.03.2023

"Все везде и сразу" завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм года"

Картина "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниел Шайнерт — Дэн Кван завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года", 95-я церемония вручения наград... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T06:44

2023-03-13T06:44

2023-03-13T10:51

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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Картина "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниел Шайнерт — Дэн Кван завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе. За главную награду, звание лучшего фильма года боролись десять картин. Конкуренцию победителю составляли "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Банши Инишерина" Мартина Макдоны, "Элвис" База Лурмана, "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера, "Тар" Тодда Филда, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, "Говорят женщины" Сары Полли и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински. "Все везде и сразу" была представлена в 11 категориях и, помимо главной награды Киноакадемии, завоевала статуэтку "Золотого рыцаря", в том числе за режиссуру, сценарий, монтаж, главную женскую роль и роли второго плана.

https://ria.ru/20230313/freyzer-1857434380.html

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кино и сериалы, что посмотреть , сша, лос-анджелес, джеймс кэмерон, стивен спилберг, мартин макдонах