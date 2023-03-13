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"Все везде и сразу" завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм года" - РИА Новости, 13.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:44 13.03.2023 (обновлено: 10:51 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/oskar-1857435560.html
"Все везде и сразу" завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
"Все везде и сразу" завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм года" - РИА Новости, 13.03.2023
"Все везде и сразу" завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
Картина "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниел Шайнерт — Дэн Кван завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года", 95-я церемония вручения наград... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T06:44
2023-03-13T10:51
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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Картина "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниел Шайнерт — Дэн Кван завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе. За главную награду, звание лучшего фильма года боролись десять картин. Конкуренцию победителю составляли "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Банши Инишерина" Мартина Макдоны, "Элвис" База Лурмана, "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера, "Тар" Тодда Филда, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, "Говорят женщины" Сары Полли и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински. "Все везде и сразу" была представлена в 11 категориях и, помимо главной награды Киноакадемии, завоевала статуэтку "Золотого рыцаря", в том числе за режиссуру, сценарий, монтаж, главную женскую роль и роли второго плана.
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кино и сериалы, что посмотреть , сша, лос-анджелес, джеймс кэмерон, стивен спилберг, мартин макдонах
Культура, Кино и сериалы, что посмотреть , США, Лос-Анджелес, Джеймс Кэмерон, Стивен Спилберг, Мартин Макдонах
"Все везде и сразу" завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм года"

Картина "Все везде и сразу" завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года"

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon Картина "Все везде и сразу" завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
Картина Все везде и сразу завоевала Оскар в категории Лучший фильм года - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
Картина "Все везде и сразу" завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Картина "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниел Шайнерт — Дэн Кван завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе.
За главную награду, звание лучшего фильма года боролись десять картин. Конкуренцию победителю составляли "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Банши Инишерина" Мартина Макдоны, "Элвис" База Лурмана, "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера, "Тар" Тодда Филда, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, "Говорят женщины" Сары Полли и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински.
Брендан Фрейзер - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль
06:34
"Все везде и сразу" была представлена в 11 категориях и, помимо главной награды Киноакадемии, завоевала статуэтку "Золотого рыцаря", в том числе за режиссуру, сценарий, монтаж, главную женскую роль и роли второго плана.
 
КультураКино и сериалычто посмотретьСШАЛос-АнджелесДжеймс КэмеронСтивен СпилбергМартин Макдонах
 
 
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