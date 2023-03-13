https://ria.ru/20230313/oruzhie-1857528970.html
SIPRI: Россия осталась крупнейшим поставщиком оружия в Индию
SIPRI: Россия осталась крупнейшим поставщиком оружия в Индию - РИА Новости, 13.03.2023
SIPRI: Россия осталась крупнейшим поставщиком оружия в Индию
Индия осталась крупнейшим импортером основных видов вооружений в мире, а ее главным поставщиком по-прежнему выступает Россия, говорится в отчете Стокгольмского... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:48
2023-03-13T13:48
2023-03-13T13:48
индия
россия
оружие
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости. Индия осталась крупнейшим импортером основных видов вооружений в мире, а ее главным поставщиком по-прежнему выступает Россия, говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). В опубликованном в понедельник отчете, озаглавленном "Тенденции в международных поставках вооружений-2022", сравниваются два пятилетних блока — между 2013-17 и 2018-2022 годами. "С долей 11% в общем объеме мирового импорта вооружений Индия была крупнейшим в мире импортером основных видов вооружений в 2018-22 годах, и это положение она занимала в период 1993-2022 годов. Она сохранила эту позицию, даже несмотря на то, что ее импорт оружия сократился на 11% в период с 2013-17 по 2018-22 годы", - говорится в отчете. Аналитики центра объясняют снижение импорта сложным процессом по закупке оружия в Индии, усилиями страны по диверсификации поставщиков и попытками заменить импорт видами оружия, которые разработаны и произведены внутри страны. Крупнейшим экспортером вооружений в Индию остается Россия, но ее доля в 2018-2022 годах снизилась по сравнению с предыдущим периодом, отмечают аналитики. "Россия была крупнейшим поставщиком оружия в Индию как в 2013-17, так и в 2018-22 годах, но ее доля в общем объеме индийского импорта вооружений сократилась с 64% до 45%. Позиция России как основного поставщика вооружений Индии находится под давлением из-за сильной конкуренции со стороны других государств-поставщиков, увеличения производства вооружений в Индии и, начиная с 2022 года, … ограничений на экспорт оружия Россией", - отмечается в отчете. При этом импорт вооружений Индией из Франции, который включал 62 боевых самолета и 4 подводные лодки, увеличился на 489% в период с 2013-17 по 2018-22 годы. "Таким образом, Франция вытеснила США и стала вторым по величине поставщиком в Индию в 2018-22 годах", - отмечается в отчете. Аналитики центра также отметили, что импорт оружия Пакистаном увеличился на 14% в период с 2013-17 по 2018-22 годы и составил 3,7% от общемирового объема. "В 2018-22 годах Китай поставил более трех четвертей (77%) пакистанского импорта вооружений", - говорится в отчете.
https://ria.ru/20230313/oruzhie-1857426582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, оружие, в мире
Индия, Россия, Оружие, В мире
SIPRI: Россия осталась крупнейшим поставщиком оружия в Индию
SIPRI: Индия осталась крупнейшим импортером оружия в мире, ее главный поставщик — Россия
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости.
Индия осталась крупнейшим импортером основных видов вооружений в мире, а ее главным поставщиком по-прежнему выступает Россия, говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI
).
В опубликованном в понедельник отчете, озаглавленном "Тенденции в международных поставках вооружений-2022", сравниваются два пятилетних блока — между 2013-17 и 2018-2022 годами.
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"С долей 11% в общем объеме мирового импорта вооружений Индия была крупнейшим в мире импортером основных видов вооружений в 2018-22 годах, и это положение она занимала в период 1993-2022 годов. Она сохранила эту позицию, даже несмотря на то, что ее импорт оружия сократился на 11% в период с 2013-17 по 2018-22 годы", - говорится в отчете.
Аналитики центра объясняют снижение импорта сложным процессом по закупке оружия в Индии, усилиями страны по диверсификации поставщиков и попытками заменить импорт видами оружия, которые разработаны и произведены внутри страны.
Крупнейшим экспортером вооружений в Индию остается Россия, но ее доля в 2018-2022 годах снизилась по сравнению с предыдущим периодом, отмечают аналитики.
"Россия была крупнейшим поставщиком оружия в Индию как в 2013-17, так и в 2018-22 годах, но ее доля в общем объеме индийского импорта вооружений сократилась с 64% до 45%. Позиция России как основного поставщика вооружений Индии находится под давлением из-за сильной конкуренции со стороны других государств-поставщиков, увеличения производства вооружений в Индии и, начиная с 2022 года, … ограничений на экспорт оружия Россией", - отмечается в отчете.
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При этом импорт вооружений Индией из Франции
, который включал 62 боевых самолета и 4 подводные лодки, увеличился на 489% в период с 2013-17 по 2018-22 годы.
"Таким образом, Франция вытеснила США
и стала вторым по величине поставщиком в Индию в 2018-22 годах", - отмечается в отчете.
Аналитики центра также отметили, что импорт оружия Пакистаном
увеличился на 14% в период с 2013-17 по 2018-22 годы и составил 3,7% от общемирового объема.
"В 2018-22 годах Китай
поставил более трех четвертей (77%) пакистанского импорта вооружений", - говорится в отчете.
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