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СМИ: Орбан обсудит с Макроном конфликт с ЕС из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 13.03.2023
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14:52 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/orban-1857552218.html
СМИ: Орбан обсудит с Макроном конфликт с ЕС из-за антироссийских санкций
СМИ: Орбан обсудит с Макроном конфликт с ЕС из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 13.03.2023
СМИ: Орбан обсудит с Макроном конфликт с ЕС из-за антироссийских санкций
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прибудет в понедельник с визитом в Париж, обсудит на встрече в Елисейском дворце свой конфликт с Брюсселем из-за... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:52
2023-03-13T14:52
в мире
венгрия
брюссель
виктор орбан
эммануэль макрон
евросоюз
европарламент
россия
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ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прибудет в понедельник с визитом в Париж, обсудит на встрече в Елисейском дворце свой конфликт с Брюсселем из-за санкций против России, пишет французское издание Point. Премьер Венгрии Виктор Орбан в понедельник прибудет с визитом в Париж. Как сообщается на сайте Елисейского дворца, вечером у него запланирован ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По данным журнала Point, на встрече в Елисейском дворце Орбан вернется к обсуждению своего конфликта с Брюсселем из-за антироссийских санкций ЕС, "который изолирует его в ЕС, но укрепляет его позиции в своей стране". "Премьер-министр Венгрии позиционирует себя как лидера "партии мира", остальные государства-члены - как принадлежащие к "военному лагерю". Более того, они стали идеальными ответственными за стремительно растущие цены, которые раздирают Венгрию больше, чем любую другую страну на континенте: "Санкции — это оружие войны политики Брюсселя. Они целились в Россию, но достигли Европы", - говорится в статье. Отмечается, что из-за энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Украине, рост цен в Венгрии превысил 25%. А после неурожая в стране в результате летней засухи цены на продукты питания поднялись более, чем на 50%. При этом, как подчеркивает журнал, Орбан после двенадцати лет нахождения у власти продолжает пользоваться невероятной популярностью. Венгерский народ также выступает против санкций в отношении России. Прибывшая осенью в Венгрию делегация Европарламента, сообщает журнал, "продолжительное время безмолвно стояла у рекламного щита", надпись на котором гласила: "Брюссельские санкции нас уничтожают!". Как указывает Point, признаки такой "неизменной поддержки премьер-министра можно найти не только на улицах венгерской столицы, но и в глубинке страны". Так, ресторатор из города Дьор на северо-западе страны, с которым пообщалось издание, дал понять, что голосовал за Орбана и проголосует за него снова, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. "Венгры хотят, чтобы сильный лидер справился с кризисом. Левые разрушили экономику. Это был хаос, и люди это помнят", - цитирует французский журнал Адама Саму Балаша, ответственного за международные отношения в крупнейшей венгерской партии Фидес. Власти Венгрии неоднократно жестко высказывались о санкциях против РФ, особенно в сфере энергетики. Так, еще в мае премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции против российских энергоносителей будут равносильны "атомной бомбе, сброшенной на экономику Венгрии". С 14 октября по 15 декабря в Венгрии проходила Национальная консультация, на которой граждан страны просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". По словам представителя кабмина, Будапешт рассчитывает, что в Брюсселе прислушаются к однозначным результатам консультации и предпримут меры по пересмотру санкционной политики, от которой страдает экономика Европы.
https://ria.ru/20230310/zapad-1857139685.html
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в мире, венгрия, брюссель, виктор орбан, эммануэль макрон, евросоюз, европарламент, россия
В мире, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Европарламент, Россия
СМИ: Орбан обсудит с Макроном конфликт с ЕС из-за антироссийских санкций

Издание Point: Орбан обсудит с Макроном свой конфликт с ЕС из-за антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прибудет в понедельник с визитом в Париж, обсудит на встрече в Елисейском дворце свой конфликт с Брюсселем из-за санкций против России, пишет французское издание Point.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в понедельник прибудет с визитом в Париж. Как сообщается на сайте Елисейского дворца, вечером у него запланирован ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Орбан заявил, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
10 марта, 20:23
По данным журнала Point, на встрече в Елисейском дворце Орбан вернется к обсуждению своего конфликта с Брюсселем из-за антироссийских санкций ЕС, "который изолирует его в ЕС, но укрепляет его позиции в своей стране".
"Премьер-министр Венгрии позиционирует себя как лидера "партии мира", остальные государства-члены - как принадлежащие к "военному лагерю". Более того, они стали идеальными ответственными за стремительно растущие цены, которые раздирают Венгрию больше, чем любую другую страну на континенте: "Санкции — это оружие войны политики Брюсселя. Они целились в Россию, но достигли Европы", - говорится в статье.
Отмечается, что из-за энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Украине, рост цен в Венгрии превысил 25%. А после неурожая в стране в результате летней засухи цены на продукты питания поднялись более, чем на 50%. При этом, как подчеркивает журнал, Орбан после двенадцати лет нахождения у власти продолжает пользоваться невероятной популярностью. Венгерский народ также выступает против санкций в отношении России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Орбан призвал обдумать будущее отношений с Россией
10 марта, 04:46
Прибывшая осенью в Венгрию делегация Европарламента, сообщает журнал, "продолжительное время безмолвно стояла у рекламного щита", надпись на котором гласила: "Брюссельские санкции нас уничтожают!". Как указывает Point, признаки такой "неизменной поддержки премьер-министра можно найти не только на улицах венгерской столицы, но и в глубинке страны". Так, ресторатор из города Дьор на северо-западе страны, с которым пообщалось издание, дал понять, что голосовал за Орбана и проголосует за него снова, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране.
"Венгры хотят, чтобы сильный лидер справился с кризисом. Левые разрушили экономику. Это был хаос, и люди это помнят", - цитирует французский журнал Адама Саму Балаша, ответственного за международные отношения в крупнейшей венгерской партии Фидес.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Глава МИД Венгрии назвал неприемлемой тактику Киева по нацменьшинству
6 марта, 16:33
Власти Венгрии неоднократно жестко высказывались о санкциях против РФ, особенно в сфере энергетики. Так, еще в мае премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции против российских энергоносителей будут равносильны "атомной бомбе, сброшенной на экономику Венгрии".
С 14 октября по 15 декабря в Венгрии проходила Национальная консультация, на которой граждан страны просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны.
Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". По словам представителя кабмина, Будапешт рассчитывает, что в Брюсселе прислушаются к однозначным результатам консультации и предпримут меры по пересмотру санкционной политики, от которой страдает экономика Европы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Минобороны Венгрии опровергло заявления о подготовке украинских военных
7 марта, 17:53
 
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