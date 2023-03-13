https://ria.ru/20230313/orban-1857552218.html

СМИ: Орбан обсудит с Макроном конфликт с ЕС из-за антироссийских санкций

СМИ: Орбан обсудит с Макроном конфликт с ЕС из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 13.03.2023

СМИ: Орбан обсудит с Макроном конфликт с ЕС из-за антироссийских санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прибудет в понедельник с визитом в Париж, обсудит на встрече в Елисейском дворце свой конфликт с Брюсселем из-за... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:52

2023-03-13T14:52

2023-03-13T14:52

в мире

венгрия

брюссель

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евросоюз

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россия

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ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прибудет в понедельник с визитом в Париж, обсудит на встрече в Елисейском дворце свой конфликт с Брюсселем из-за санкций против России, пишет французское издание Point. Премьер Венгрии Виктор Орбан в понедельник прибудет с визитом в Париж. Как сообщается на сайте Елисейского дворца, вечером у него запланирован ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По данным журнала Point, на встрече в Елисейском дворце Орбан вернется к обсуждению своего конфликта с Брюсселем из-за антироссийских санкций ЕС, "который изолирует его в ЕС, но укрепляет его позиции в своей стране". "Премьер-министр Венгрии позиционирует себя как лидера "партии мира", остальные государства-члены - как принадлежащие к "военному лагерю". Более того, они стали идеальными ответственными за стремительно растущие цены, которые раздирают Венгрию больше, чем любую другую страну на континенте: "Санкции — это оружие войны политики Брюсселя. Они целились в Россию, но достигли Европы", - говорится в статье. Отмечается, что из-за энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Украине, рост цен в Венгрии превысил 25%. А после неурожая в стране в результате летней засухи цены на продукты питания поднялись более, чем на 50%. При этом, как подчеркивает журнал, Орбан после двенадцати лет нахождения у власти продолжает пользоваться невероятной популярностью. Венгерский народ также выступает против санкций в отношении России. Прибывшая осенью в Венгрию делегация Европарламента, сообщает журнал, "продолжительное время безмолвно стояла у рекламного щита", надпись на котором гласила: "Брюссельские санкции нас уничтожают!". Как указывает Point, признаки такой "неизменной поддержки премьер-министра можно найти не только на улицах венгерской столицы, но и в глубинке страны". Так, ресторатор из города Дьор на северо-западе страны, с которым пообщалось издание, дал понять, что голосовал за Орбана и проголосует за него снова, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. "Венгры хотят, чтобы сильный лидер справился с кризисом. Левые разрушили экономику. Это был хаос, и люди это помнят", - цитирует французский журнал Адама Саму Балаша, ответственного за международные отношения в крупнейшей венгерской партии Фидес. Власти Венгрии неоднократно жестко высказывались о санкциях против РФ, особенно в сфере энергетики. Так, еще в мае премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции против российских энергоносителей будут равносильны "атомной бомбе, сброшенной на экономику Венгрии". С 14 октября по 15 декабря в Венгрии проходила Национальная консультация, на которой граждан страны просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". По словам представителя кабмина, Будапешт рассчитывает, что в Брюсселе прислушаются к однозначным результатам консультации и предпримут меры по пересмотру санкционной политики, от которой страдает экономика Европы.

https://ria.ru/20230310/zapad-1857139685.html

https://ria.ru/20230310/orban-1856900995.html

https://ria.ru/20230306/taktika-1856178590.html

https://ria.ru/20230307/podgotovka-1856462399.html

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Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, брюссель, виктор орбан, эммануэль макрон, евросоюз, европарламент, россия