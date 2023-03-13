https://ria.ru/20230313/opros-1857657816.html

Четверть россиян ожидают улучшения материального положения, показал опрос

Четверть россиян ожидают улучшения материального положения, показал опрос - РИА Новости, 13.03.2023

Четверть россиян ожидают улучшения материального положения, показал опрос

Половина россиян оценивают свое материальное положение как среднее, при этом каждый четвертый респондент считает, что в ближайший год его материальное положение РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T21:45

2023-03-13T21:45

2023-03-13T22:39

общество

россия

фомнибус

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Половина россиян оценивают свое материальное положение как среднее, при этом каждый четвертый респондент считает, что в ближайший год его материальное положение улучшится, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". Чуть больше половины (57%) россиян оценивают свое материальное положение как среднее, 22% – как хорошее, 20% – плохое. Четверть опрошенных считают, что за последние два-три месяца их материальное положение ухудшилось, лишь 10% ответили, что улучшилось, для 64% ничего не изменилось. В ближайший год материальное положение улучшится, считают 25% россиян, 15% ответили, что, наоборот, станет хуже, а вот 43% не ждут изменений. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проводился 17-19 февраля 2023 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах с участием 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230309/otpusk-1856701657.html

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общество, россия, фомнибус