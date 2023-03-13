https://ria.ru/20230313/opros-1857657816.html
Четверть россиян ожидают улучшения материального положения, показал опрос
Четверть россиян ожидают улучшения материального положения, показал опрос - РИА Новости, 13.03.2023
Четверть россиян ожидают улучшения материального положения, показал опрос
Половина россиян оценивают свое материальное положение как среднее, при этом каждый четвертый респондент считает, что в ближайший год его материальное положение РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T21:45
2023-03-13T21:45
2023-03-13T22:39
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Половина россиян оценивают свое материальное положение как среднее, при этом каждый четвертый респондент считает, что в ближайший год его материальное положение улучшится, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". Чуть больше половины (57%) россиян оценивают свое материальное положение как среднее, 22% – как хорошее, 20% – плохое. Четверть опрошенных считают, что за последние два-три месяца их материальное положение ухудшилось, лишь 10% ответили, что улучшилось, для 64% ничего не изменилось. В ближайший год материальное положение улучшится, считают 25% россиян, 15% ответили, что, наоборот, станет хуже, а вот 43% не ждут изменений. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проводился 17-19 февраля 2023 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах с участием 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230309/otpusk-1856701657.html
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общество, россия, фомнибус
Общество, Россия, ФОМнибус
Четверть россиян ожидают улучшения материального положения, показал опрос
ФОМ: четверть россиян ожидают улучшения материального положения в ближайший год
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости.
Половина россиян оценивают свое материальное положение как среднее, при этом каждый четвертый респондент считает, что в ближайший год его материальное положение улучшится, следует из результатов опроса
фонда "Общественное мнение".
Чуть больше половины (57%) россиян оценивают свое материальное положение как среднее, 22% – как хорошее, 20% – плохое.
Четверть опрошенных считают, что за последние два-три месяца их материальное положение ухудшилось, лишь 10% ответили, что улучшилось, для 64% ничего не изменилось.
В ближайший год материальное положение улучшится, считают 25% россиян, 15% ответили, что, наоборот, станет хуже, а вот 43% не ждут изменений.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус
" проводился 17-19 февраля 2023 года в 53 субъектах РФ
, 104 населенных пунктах с участием 1500 респондентов.
Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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