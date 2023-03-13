https://ria.ru/20230313/operatsiya-1857473438.html

Мальчику, пострадавшему в школьной драке в Москве, сделали операцию

Мальчику, пострадавшему в школьной драке в Москве, сделали операцию - РИА Новости, 13.03.2023

Мальчику, пострадавшему в школьной драке в Москве, сделали операцию

Состояние мальчика, пострадавшего в драке с одноклассником в столичной "Школе Новокосино", стабильное, ему сделали операцию, реабилитация может занять до... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:16

2023-03-13T11:16

2023-03-13T11:50

москва

происшествия

юлия иванова

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Состояние мальчика, пострадавшего в драке с одноклассником в столичной "Школе Новокосино", стабильное, ему сделали операцию, реабилитация может занять до полугода, сообщил РИА Новости отец мальчика. "Операцию сделали, три с лишним часа. Перевели его в другую палату. Сейчас находится с ним жена. Состояние, слава богу, стабильное, пока слабое. Ходить, естественно, слова "ходить" пока вообще нет, только немного иногда сесть. В сознании, разговаривает, но слабенько", — рассказал отец подростка. Мужчина отметил, что реабилитация может занять до полугода, в этот период мальчику нельзя будет выходить из дома. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в "Школе Новокосино". В результате один из юношей оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента. По предварительным данным, конфликт начался из-за оскорбления родителей. Позже в отношении десятиклассника было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. По данным столичного ГСУ СК России, между ними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты. Старший помощник руководителя главка Юлия Иванова сообщила, что следователи устанавливают полную картину произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Директор школы Виктор Дьячков сообщил РИА Новости, что драка между одноклассниками из 10 "Г" произошла после переписки в чате, в учреждении проводится служебное расследование.

https://ria.ru/20230306/podrostki-1856091076.html

https://ria.ru/20230301/draka-1855071795.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, юлия иванова