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Мальчику, пострадавшему в школьной драке в Москве, сделали операцию - РИА Новости, 13.03.2023
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11:16 13.03.2023 (обновлено: 11:50 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/operatsiya-1857473438.html
Мальчику, пострадавшему в школьной драке в Москве, сделали операцию
Мальчику, пострадавшему в школьной драке в Москве, сделали операцию - РИА Новости, 13.03.2023
Мальчику, пострадавшему в школьной драке в Москве, сделали операцию
Состояние мальчика, пострадавшего в драке с одноклассником в столичной "Школе Новокосино", стабильное, ему сделали операцию, реабилитация может занять до... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:16
2023-03-13T11:50
москва
происшествия
юлия иванова
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Состояние мальчика, пострадавшего в драке с одноклассником в столичной "Школе Новокосино", стабильное, ему сделали операцию, реабилитация может занять до полугода, сообщил РИА Новости отец мальчика. "Операцию сделали, три с лишним часа. Перевели его в другую палату. Сейчас находится с ним жена. Состояние, слава богу, стабильное, пока слабое. Ходить, естественно, слова "ходить" пока вообще нет, только немного иногда сесть. В сознании, разговаривает, но слабенько", — рассказал отец подростка. Мужчина отметил, что реабилитация может занять до полугода, в этот период мальчику нельзя будет выходить из дома. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в "Школе Новокосино". В результате один из юношей оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента. По предварительным данным, конфликт начался из-за оскорбления родителей. Позже в отношении десятиклассника было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. По данным столичного ГСУ СК России, между ними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты. Старший помощник руководителя главка Юлия Иванова сообщила, что следователи устанавливают полную картину произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Директор школы Виктор Дьячков сообщил РИА Новости, что драка между одноклассниками из 10 "Г" произошла после переписки в чате, в учреждении проводится служебное расследование.
https://ria.ru/20230306/podrostki-1856091076.html
https://ria.ru/20230301/draka-1855071795.html
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москва, происшествия, юлия иванова
Москва, Происшествия, Юлия Иванова
Мальчику, пострадавшему в школьной драке в Москве, сделали операцию

Состояние мальчика, пострадавшего в драке в столичной "Школе Новокосино", стабильное

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Состояние мальчика, пострадавшего в драке с одноклассником в столичной "Школе Новокосино", стабильное, ему сделали операцию, реабилитация может занять до полугода, сообщил РИА Новости отец мальчика.
"Операцию сделали, три с лишним часа. Перевели его в другую палату. Сейчас находится с ним жена. Состояние, слава богу, стабильное, пока слабое. Ходить, естественно, слова "ходить" пока вообще нет, только немного иногда сесть. В сознании, разговаривает, но слабенько", — рассказал отец подростка.
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Мужчина отметил, что реабилитация может занять до полугода, в этот период мальчику нельзя будет выходить из дома.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в "Школе Новокосино". В результате один из юношей оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента. По предварительным данным, конфликт начался из-за оскорбления родителей.
Позже в отношении десятиклассника было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. По данным столичного ГСУ СК России, между ними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты. Старший помощник руководителя главка Юлия Иванова сообщила, что следователи устанавливают полную картину произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Директор школы Виктор Дьячков сообщил РИА Новости, что драка между одноклассниками из 10 "Г" произошла после переписки в чате, в учреждении проводится служебное расследование.
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