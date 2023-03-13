https://ria.ru/20230313/oon-1857557952.html

СМИ: Саудовская Аравия не пустит главу израильского МИД на заседание ООН

СМИ: Саудовская Аравия не пустит главу израильского МИД на заседание ООН - РИА Новости, 13.03.2023

СМИ: Саудовская Аравия не пустит главу израильского МИД на заседание ООН

Саудовская Аравия уклонилась от просьбы Израиля разрешить министру иностранных дел Эли Коэну посетить страну на этой неделе для участия в заседании Организации... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T15:09

2023-03-13T15:09

2023-03-13T15:18

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия уклонилась от просьбы Израиля разрешить министру иностранных дел Эли Коэну посетить страну на этой неделе для участия в заседании Организации Объединенных Наций по туризму, об этом сообщает израильский портал Walla со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Согласно информации издания, в израильском МИД "надеялись, что, поскольку это международная конференция одного из агентств ООН, Саудовская Аравия согласится на визит Коэна, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Израилем". "Если бы саудиты разрешили визит Коэна, это был бы скромный, но беспрецедентный шаг к нормализации отношений," - пишет Walla. Саудовская Аравия не признает государство Израиль: на сегодняшний день страны не имеют дипломатических отношений, ни один израильский министр не совершал визитов в КСА, в том числе для участия в международных конференциях.

https://ria.ru/20230310/soglashenie-1857028641.html

саудовская аравия

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в мире, цены на нефть, саудовская аравия, израиль, оон, новости - туризм