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СМИ: Саудовская Аравия не пустит главу израильского МИД на заседание ООН
СМИ: Саудовская Аравия не пустит главу израильского МИД на заседание ООН - РИА Новости, 13.03.2023
СМИ: Саудовская Аравия не пустит главу израильского МИД на заседание ООН
Саудовская Аравия уклонилась от просьбы Израиля разрешить министру иностранных дел Эли Коэну посетить страну на этой неделе для участия в заседании Организации... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:09
2023-03-13T15:09
2023-03-13T15:18
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия уклонилась от просьбы Израиля разрешить министру иностранных дел Эли Коэну посетить страну на этой неделе для участия в заседании Организации Объединенных Наций по туризму, об этом сообщает израильский портал Walla со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Согласно информации издания, в израильском МИД "надеялись, что, поскольку это международная конференция одного из агентств ООН, Саудовская Аравия согласится на визит Коэна, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Израилем". "Если бы саудиты разрешили визит Коэна, это был бы скромный, но беспрецедентный шаг к нормализации отношений," - пишет Walla. Саудовская Аравия не признает государство Израиль: на сегодняшний день страны не имеют дипломатических отношений, ни один израильский министр не совершал визитов в КСА, в том числе для участия в международных конференциях.
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в мире, цены на нефть, саудовская аравия, израиль, оон, новости - туризм
В мире, Цены на нефть, Саудовская Аравия, Израиль, ООН, Новости - Туризм
СМИ: Саудовская Аравия не пустит главу израильского МИД на заседание ООН
Walla: Саудовская Аравия не пустит главу МИД Израиля Коэна на заседание ООН по туризму