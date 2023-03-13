https://ria.ru/20230313/odnoklassniki-1857505355.html

Одноклассники запустили новый сервис "Настроения"

Одноклассники запустили новый сервис "Настроения" - РИА Новости, 13.03.2023

Одноклассники запустили новый сервис "Настроения"

Одноклассники запустили сервис "Настроения". Теперь каждый пользователь сможет установить уникальный эмодзи-статус, который будет отображаться не только на... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:58

2023-03-13T12:58

2023-03-13T12:58

одноклассники.ru

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Одноклассники запустили сервис "Настроения". Теперь каждый пользователь сможет установить уникальный эмодзи-статус, который будет отображаться не только на странице профиля, но и в виде кастомной иконки рядом с его именем в ленте, в обсуждениях, комментариях, уведомлениях и в разделе "Друзья". С сегодняшнего дня в приложении "Настроения" пользователи ОК могут установить один из предложенных по различным тематикам эмодзи. Дополнить его можно будет при помощи своего короткого описания, которое высветится при клике на иконку. Специально к запуску в также ОК появятся уникальные настроения от звезд: Анны Седоковой, Владимира Преснякова, Елены Темниковой, Натальи Подольской, Ольги Серябкиной, Сергея Лазарева, Вани Дмитриенко и других. Установить "настроения" можно как в мобильной версии соцсети на Android и iOS, так и в десктопной версии.

https://ria.ru/20230228/odnoklassniki-1854860070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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