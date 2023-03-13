https://ria.ru/20230313/obstrel-1857668718.html
Мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Ольгинки
Мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Ольгинки - РИА Новости, 13.03.2023
Мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Ольгинки
Мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Ольгинки в ДНР, сообщает в понедельник представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T23:22
2023-03-13T23:22
2023-03-13T23:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
волновахский район
волноваха
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Ольгинки в ДНР, сообщает в понедельник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ольгинка (включена в зону ответственности администрации Волновахского района): ранен мужчина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее украинские силовики обстреляли Волноваху, в результате обстрела погибли молодые женщины.
https://ria.ru/20230313/spetsoperatsiya-1857452428.html
донецкая народная республика
волновахский район
волноваха
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происшествия, донецкая народная республика, волновахский район, волноваха, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Волноваха, СЦКК
Мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Ольгинки
Представительство ДНР: мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Ольгинки