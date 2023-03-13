https://ria.ru/20230313/obstrel-1857668718.html

Мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Ольгинки

Мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Ольгинки - РИА Новости, 13.03.2023

Мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Ольгинки

Мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Ольгинки в ДНР, сообщает в понедельник представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T23:22

2023-03-13T23:22

2023-03-13T23:22

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

волновахский район

волноваха

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Ольгинки в ДНР, сообщает в понедельник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ольгинка (включена в зону ответственности администрации Волновахского района): ранен мужчина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее украинские силовики обстреляли Волноваху, в результате обстрела погибли молодые женщины.

https://ria.ru/20230313/spetsoperatsiya-1857452428.html

донецкая народная республика

волновахский район

волноваха

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происшествия, донецкая народная республика, волновахский район, волноваха, сцкк