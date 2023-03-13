https://ria.ru/20230313/obstrel-1857646654.html

Мужчина и женщина пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка

Мужчина и женщина пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 13.03.2023

Мужчина и женщина пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка

Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T20:41

2023-03-13T20:41

2023-03-13T20:41

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района (Донецка) в 18.00 ранения получили женщина 1955 года рождения и мужчина 1960 года рождения. Пострадавшие госпитализированы", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 18.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230313/spetsoperatsiya-1857452428.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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