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Мужчина и женщина пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мужчина и женщина пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 13.03.2023
Мужчина и женщина пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T20:41
2023-03-13T20:41
2023-03-13T20:41
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района (Донецка) в 18.00 ранения получили женщина 1955 года рождения и мужчина 1960 года рождения. Пострадавшие госпитализированы", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 18.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230313/spetsoperatsiya-1857452428.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Мужчина и женщина пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мэр Кулемзин: мужчина и женщина пострадали при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка