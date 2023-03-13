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Мужчина и женщина пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/obstrel-1857646654.html
Мужчина и женщина пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мужчина и женщина пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 13.03.2023
Мужчина и женщина пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T20:41
2023-03-13T20:41
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района (Донецка) в 18.00 ранения получили женщина 1955 года рождения и мужчина 1960 года рождения. Пострадавшие госпитализированы", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 18.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230313/spetsoperatsiya-1857452428.html
куйбышевский район
донецк
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в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Мужчина и женщина пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка

Мэр Кулемзин: мужчина и женщина пострадали при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Куйбышевского района (Донецка) в 18.00 ранения получили женщина 1955 года рождения и мужчина 1960 года рождения. Пострадавшие госпитализированы", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 18.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.03.2023
Вчера, 15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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