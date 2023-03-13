https://ria.ru/20230313/obstrel-1857641963.html

Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 13.03.2023

Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска за 25 минут выпустили в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Куйбышевскому району Донецка, сообщает... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T20:21

2023-03-13T20:21

2023-03-13T20:21

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

куйбышевский район

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Куйбышевскому району Донецка, сообщает в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19.00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 19.25 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

макеевка

донецк

куйбышевский район

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макеевка, донецк, куйбышевский район, сцкк, нато, происшествия