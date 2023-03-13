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Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 20.00 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщает в понедельник представительство ДНР в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T20:19
2023-03-13T20:19
2023-03-13T20:28
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
украина
нато
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска в 20.00 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщает в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.00 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, НАТО
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили десять снарядов по Ясиноватой