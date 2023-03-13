https://ria.ru/20230313/obstrel-1857602437.html
При обстреле Волновахи погибли две женщины
При обстреле Волновахи погибли две женщины - РИА Новости, 13.03.2023
При обстреле Волновахи погибли две женщины
Две женщины погибли, 14-летняя девушка получила ранения при обстреле украинскими силовиками города Волноваха в ДНР, сообщил работающим на месте журналистам... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:34
2023-03-13T17:34
2023-03-13T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
донецкая народная республика
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Две женщины погибли, 14-летняя девушка получила ранения при обстреле украинскими силовиками города Волноваха в ДНР, сообщил работающим на месте журналистам следователь СК РФ. "Сегодня днем город Волноваха был обстрелян со стороны киевских силовиков, предположительно, из HIMARS. Погибли две женщины, ребенок, девочка 14 лет, получила ранение", - рассказал следователь.Как передает корреспондент РИА Новости, ракеты попали в здание супермаркета "Первый Республиканский" в частном секторе Волновахи. Здание получило сильные повреждения, рядом виднеется большая воронка. Сейчас на месте работают следователи СК РФ. Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, киевские войска выпустили сегодня по Волновахе три ракеты РСЗО. Волноваха - стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР. Автомобильный и железнодорожный маршрут из Донецка в Мариуполь проходит через Волноваху.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волноваха
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в мире, волноваха, донецкая народная республика, донецк, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ)
При обстреле Волновахи погибли две женщины
При обстреле Волновахи со стороны украинских военных погибли две женщины