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Украинские войска выпустили по Донецку еще десять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще десять снарядов - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще десять снарядов
Украинские войска в 16.25 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:42
2023-03-13T16:42
2023-03-13T16:50
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.25 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.25 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку еще десять снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще десять снарядов