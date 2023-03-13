Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли из РСЗО Волноваху - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 13.03.2023 (обновлено: 18:34 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/obstrel-1857565052.html
Украинские войска обстреляли из РСЗО Волноваху
Украинские войска обстреляли из РСЗО Волноваху - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Волноваху
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:41
2023-03-13T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857613959_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2c61b0353cc11769af9990121c76d20.jpg
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Тип РСЗО и последствия обстрела не уточняются. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Макеевке, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Волноваха - стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР. Автомобильный и железнодорожный маршрут из Донецка в Мариуполь проходит через Волноваху.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волноваха
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия обстрела Волновахи со стороны ВСУ
Последствия обстрела Волновахи со стороны ВСУ
2023-03-13T15:41
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857613959_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7c8eee0f7967a39c111ee8eef92da77e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, волноваха, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска обстреляли из РСЗО Волноваху

СЦКК ДНР: украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.10 - населенный пункт Богатырь – населенный пункт Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО и последствия обстрела не уточняются.
Кроме того, украинские войска открыли огонь по Макеевке, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Волноваха - стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР. Автомобильный и железнодорожный маршрут из Донецка в Мариуполь проходит через Волноваху.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолновахаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала