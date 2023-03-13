https://ria.ru/20230313/obstrel-1857565052.html

Украинские войска обстреляли из РСЗО Волноваху

Украинские войска обстреляли из РСЗО Волноваху - РИА Новости, 13.03.2023

Украинские войска обстреляли из РСЗО Волноваху

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T15:41

2023-03-13T15:41

2023-03-13T18:34

специальная военная операция на украине

в мире

волноваха

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Тип РСЗО и последствия обстрела не уточняются. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Макеевке, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Волноваха - стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР. Автомобильный и железнодорожный маршрут из Донецка в Мариуполь проходит через Волноваху.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волноваха

донецкая народная республика

украина

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Последствия обстрела Волновахи со стороны ВСУ Последствия обстрела Волновахи со стороны ВСУ 2023-03-13T15:41 true PT0M14S

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в мире, волноваха, донецкая народная республика, украина