https://ria.ru/20230313/obstrel-1857565052.html
Украинские войска обстреляли из РСЗО Волноваху
Украинские войска обстреляли из РСЗО Волноваху - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Волноваху
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:41
2023-03-13T15:41
2023-03-13T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Тип РСЗО и последствия обстрела не уточняются. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Макеевке, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Волноваха - стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР. Автомобильный и железнодорожный маршрут из Донецка в Мариуполь проходит через Волноваху.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волноваха
донецкая народная республика
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Последствия обстрела Волновахи со стороны ВСУ
Последствия обстрела Волновахи со стороны ВСУ
2023-03-13T15:41
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в мире, волноваха, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска обстреляли из РСЗО Волноваху
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе