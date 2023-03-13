Украинские войска выпустили еще пять натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЛюди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Люди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и два по Киевскому, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Очеретино – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Кроме того, в 10.25 украинские войска выпустили еще два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, отметили в представительстве.
Ранее в ведомстве сообщали, что в 9.10 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда такого же калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.