https://ria.ru/20230313/obstrel-1857468965.html

Украинские войска выпустили еще пять натовских снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще пять натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.03.2023

Украинские войска выпустили еще пять натовских снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и два по Киевскому, сообщили в понедельник в представительстве... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:00

2023-03-13T11:00

2023-03-13T11:01

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и два по Киевскому, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Очеретино – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 10.25 украинские войска выпустили еще два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, отметили в представительстве. Ранее в ведомстве сообщали, что в 9.10 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда такого же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230313/donetsk-1857456257.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, нато, происшествия