https://ria.ru/20230313/obsledovanie-1857591652.html

Польша заявила о готовности направить медиков для обследования Саакашвили

Польша заявила о готовности направить медиков для обследования Саакашвили - РИА Новости, 13.03.2023

Польша заявила о готовности направить медиков для обследования Саакашвили

Польша готова направить медиков для обследования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и ждет ответа грузинской стороны, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:00

2023-03-13T17:00

2023-03-13T17:58

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михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

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ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Польша готова направить медиков для обследования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и ждет ответа грузинской стороны, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. "Наша группа, команда гуманитарно-медицинской помощи, готова направиться в Грузию и на месте провести соответствующие обследования, также оказать помощь, если бы была такая необходимость. В настоящее время мы ожидаем согласия грузинской стороны по данному вопросу", - заявил Мюллер, отвечая на вопрос о готовности польских врачей обследовать Саакашвили. "Вопрос медицинского обслуживания президента Грузии возбуждает серьезные сомнения у международного сообщества и поэтому мы готовы эти сомнения выяснить, направив медицинскую группу на территорию Грузии. Мы рассчитываем, что такое согласие будет дано, если властям Грузии не в чем себя упрекнуть", - добавил он. В свою очередь адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил в эфире радиостанции RMF FM, что экс-президент Грузии находится в очень плохом состоянии и вмешательство польских медиков – это последний шанс его спасти.Ранее в феврале Тбилисский городской суд отказал в отсрочке наказания и освобождении Саакашвили по состоянию здоровья, о чем ходатайствовали его адвокаты. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230312/saakashvili-1857409553.html

https://ria.ru/20230206/saakashvili-1850113841.html

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в мире, грузия, польша, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили