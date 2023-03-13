https://ria.ru/20230313/obschezhitie-1857537040.html

В Твери проверят сообщения о ранении нескольких человек в общежитии

В Твери проверят сообщения о ранении нескольких человек в общежитии - РИА Новости, 13.03.2023

В Твери проверят сообщения о ранении нескольких человек в общежитии

Следователи проверяют информацию о ранении нескольких человек в общежитии в Твери, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:13

2023-03-13T14:13

2023-03-13T16:40

происшествия

тверь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 13 мар – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о ранении нескольких человек в общежитии в Твери, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Уточняется, что в ходе мониторинга выявили публикацию, в которой сообщается, что "в общежитии техникума, расположенном в городе Твери, по предварительным данным, гражданин иностранного государства нанес ножевые ранения нескольким гражданам, проживающим в общежитии, а также повредил их имущество".Проверка организована для установления фактических обстоятельств произошедшего, изложенных ​в публикации, отмечает СУСК.Как сообщил СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил региональному управлению возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20230312/zaderzhanie-1857362522.html

тверь

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тверь, россия, следственный комитет россии (ск рф)