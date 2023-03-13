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В Твери проверят сообщения о ранении нескольких человек в общежитии - РИА Новости, 13.03.2023
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14:13 13.03.2023 (обновлено: 16:40 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/obschezhitie-1857537040.html
В Твери проверят сообщения о ранении нескольких человек в общежитии
В Твери проверят сообщения о ранении нескольких человек в общежитии - РИА Новости, 13.03.2023
В Твери проверят сообщения о ранении нескольких человек в общежитии
Следователи проверяют информацию о ранении нескольких человек в общежитии в Твери, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:13
2023-03-13T16:40
происшествия
тверь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 13 мар – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о ранении нескольких человек в общежитии в Твери, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Уточняется, что в ходе мониторинга выявили публикацию, в которой сообщается, что "в общежитии техникума, расположенном в городе Твери, по предварительным данным, гражданин иностранного государства нанес ножевые ранения нескольким гражданам, проживающим в общежитии, а также повредил их имущество".Проверка организована для установления фактических обстоятельств произошедшего, изложенных ​в публикации, отмечает СУСК.Как сообщил СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил региональному управлению возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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тверь
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происшествия, тверь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тверь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Твери проверят сообщения о ранении нескольких человек в общежитии

СК проверит сообщения о ножевых ранениях нескольких человек в общежитии техникума в Твери

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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РЯЗАНЬ, 13 мар – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о ранении нескольких человек в общежитии в Твери, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
«
"Следователями проверяются данные, распространенные в мессенджере, о происшествии в общежитии", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.
Уточняется, что в ходе мониторинга выявили публикацию, в которой сообщается, что "в общежитии техникума, расположенном в городе Твери, по предварительным данным, гражданин иностранного государства нанес ножевые ранения нескольким гражданам, проживающим в общежитии, а также повредил их имущество".
Проверка организована для установления фактических обстоятельств произошедшего, изложенных ​в публикации, отмечает СУСК.
Как сообщил СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил региональному управлению возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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