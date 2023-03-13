https://ria.ru/20230313/npo-1857599525.html
Литовскую "Лигу свободных наций" включили в перечень нежелательных в России
Литовскую "Лигу свободных наций" включили в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 13.03.2023
Литовскую "Лигу свободных наций" включили в перечень нежелательных в России
Министерство юстиции России включило в перечень иностранных и международных НПО, чья деятельность признана нежелательной в РФ, литовскую "Лигу свободных наций", РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:25
2023-03-13T17:25
2023-03-13T17:25
россия
литва
в мире
министерство юстиции рф (минюст россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень иностранных и международных НПО, чья деятельность признана нежелательной в РФ, литовскую "Лигу свободных наций", сообщается на сайте ведомства. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "Free Nations League" ("Лига Свободных Наций"), Литва", - говорится в сообщении. Ранее эту организацию признала нежелательной Генеральная прокуратура. По информации ведомства, деятельность НПО угрожает "основам конституционного строя и безопасности России", а ее руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании и Украине, "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами".
https://ria.ru/20230306/nezhelatelnye-1856176306.html
россия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7de340d841c77200b696c4f08d8d6843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, литва, в мире, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Литва, В мире, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Литовскую "Лигу свободных наций" включили в перечень нежелательных в России
Минюст включил литовскую "Лигу свободных наций" в перечень нежелательных НПО в России