https://ria.ru/20230313/npo-1857599525.html

Литовскую "Лигу свободных наций" включили в перечень нежелательных в России

Литовскую "Лигу свободных наций" включили в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 13.03.2023

Литовскую "Лигу свободных наций" включили в перечень нежелательных в России

Министерство юстиции России включило в перечень иностранных и международных НПО, чья деятельность признана нежелательной в РФ, литовскую "Лигу свободных наций", РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:25

2023-03-13T17:25

2023-03-13T17:25

россия

литва

в мире

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень иностранных и международных НПО, чья деятельность признана нежелательной в РФ, литовскую "Лигу свободных наций", сообщается на сайте ведомства. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "Free Nations League" ("Лига Свободных Наций"), Литва", - говорится в сообщении. Ранее эту организацию признала нежелательной Генеральная прокуратура. По информации ведомства, деятельность НПО угрожает "основам конституционного строя и безопасности России", а ее руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании и Украине, "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами".

https://ria.ru/20230306/nezhelatelnye-1856176306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, литва, в мире, министерство юстиции рф (минюст россии)