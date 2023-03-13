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Литовскую "Лигу свободных наций" включили в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 13.03.2023
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17:25 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/npo-1857599525.html
Литовскую "Лигу свободных наций" включили в перечень нежелательных в России
Литовскую "Лигу свободных наций" включили в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 13.03.2023
Литовскую "Лигу свободных наций" включили в перечень нежелательных в России
Министерство юстиции России включило в перечень иностранных и международных НПО, чья деятельность признана нежелательной в РФ, литовскую "Лигу свободных наций", РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:25
2023-03-13T17:25
россия
литва
в мире
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень иностранных и международных НПО, чья деятельность признана нежелательной в РФ, литовскую "Лигу свободных наций", сообщается на сайте ведомства. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "Free Nations League" ("Лига Свободных Наций"), Литва", - говорится в сообщении. Ранее эту организацию признала нежелательной Генеральная прокуратура. По информации ведомства, деятельность НПО угрожает "основам конституционного строя и безопасности России", а ее руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании и Украине, "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами".
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россия, литва, в мире, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Литва, В мире, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Литовскую "Лигу свободных наций" включили в перечень нежелательных в России

Минюст включил литовскую "Лигу свободных наций" в перечень нежелательных НПО в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень иностранных и международных НПО, чья деятельность признана нежелательной в РФ, литовскую "Лигу свободных наций", сообщается на сайте ведомства.
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "Free Nations League" ("Лига Свободных Наций"), Литва", - говорится в сообщении.
Ранее эту организацию признала нежелательной Генеральная прокуратура. По информации ведомства, деятельность НПО угрожает "основам конституционного строя и безопасности России", а ее руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании и Украине, "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами".
Здание Генпрокуратуры в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В России признали деятельность Transparеncy International нежелательной
6 марта, 16:26
 
РоссияЛитваВ миреМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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