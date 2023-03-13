https://ria.ru/20230313/novobrantsy-1857433518.html

Военнопленный рассказал о неподготовленных украинских новобранцах

Военнопленный рассказал о неподготовленных украинских новобранцах - РИА Новости, 13.03.2023

Военнопленный рассказал о неподготовленных украинских новобранцах

Украинских новобранцев отправляют на фронт после минимальной подготовки, а заключения медкомиссии военкоматы игнорируют, рассказал РИА Новости боец из 53-й... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T06:08

2023-03-13T06:08

2023-03-13T10:21

специальная военная операция на украине

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ак-74

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Украинских новобранцев отправляют на фронт после минимальной подготовки, а заключения медкомиссии военкоматы игнорируют, рассказал РИА Новости боец из 53-й бригады ВСУ, сдавшийся в плен под Авдеевкой.По словам пленного, во время повторной медкомиссии ему сказали, что с его болезнью его вообще не должны комиссовать."Спина больная и нога правая <…> — коксартроз… Так диагноз полностью не помню", — сказал собеседник агентства.Тем не менее его все равно мобилизовали."Я на следующий день пришел в военкомат собрать свои документы — чтоб отдали мне, чтоб меня больше не трогали. Они сказали: "Нет!" В военнике, как я понимаю, что-то написали, что я в 2021 году якобы прошел обучение какое-то <…> ВЛК у меня забрали, все документы забрали и отправили в 53-ю бригаду", — рассказывает пленный.Попав в войска, новобранец две недели ждал получения обмундирования, а затем вместе с другими мобилизованными его отправили на обучение, которое длилось всего два дня. В результате его отправили на Запорожское направление, а оттуда перебросили под Авдеевку. В плен он попал в районе Водяного в первой декаде марта.

https://ria.ru/20230313/vsu-1857440960.html

https://ria.ru/20230313/rasstrel-1857428844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Два раза свозили на полигон" – украинский пленный о плохой подготовке новобранцев в ВСУ Украинских новобранцев отправляют на фронт после минимальной подготовки, а заключения медкомиссии военкоматы игнорируют, рассказал РИА Новости боец из 53-й бригады ВСУ, сдавшийся в плен под Авдеевкой. По словам пленного, во время повторной медкомиссии ему сказали, что с его болезнью его вообще не должны комиссовать. 2023-03-13T06:08 true PT3M26S

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в мире, харьков, авдеевка, ак-74, вооруженные силы украины, украина