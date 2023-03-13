https://ria.ru/20230313/novobrantsy-1857433518.html
Военнопленный рассказал о неподготовленных украинских новобранцах
Военнопленный рассказал о неподготовленных украинских новобранцах - РИА Новости, 13.03.2023
Военнопленный рассказал о неподготовленных украинских новобранцах
Украинских новобранцев отправляют на фронт после минимальной подготовки, а заключения медкомиссии военкоматы игнорируют, рассказал РИА Новости боец из 53-й... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T06:08
2023-03-13T06:08
2023-03-13T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
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авдеевка
ак-74
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Украинских новобранцев отправляют на фронт после минимальной подготовки, а заключения медкомиссии военкоматы игнорируют, рассказал РИА Новости боец из 53-й бригады ВСУ, сдавшийся в плен под Авдеевкой.По словам пленного, во время повторной медкомиссии ему сказали, что с его болезнью его вообще не должны комиссовать."Спина больная и нога правая <…> — коксартроз… Так диагноз полностью не помню", — сказал собеседник агентства.Тем не менее его все равно мобилизовали."Я на следующий день пришел в военкомат собрать свои документы — чтоб отдали мне, чтоб меня больше не трогали. Они сказали: "Нет!" В военнике, как я понимаю, что-то написали, что я в 2021 году якобы прошел обучение какое-то <…> ВЛК у меня забрали, все документы забрали и отправили в 53-ю бригаду", — рассказывает пленный.Попав в войска, новобранец две недели ждал получения обмундирования, а затем вместе с другими мобилизованными его отправили на обучение, которое длилось всего два дня. В результате его отправили на Запорожское направление, а оттуда перебросили под Авдеевку. В плен он попал в районе Водяного в первой декаде марта.
https://ria.ru/20230313/vsu-1857440960.html
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"Два раза свозили на полигон" – украинский пленный о плохой подготовке новобранцев в ВСУ
Украинских новобранцев отправляют на фронт после минимальной подготовки, а заключения медкомиссии военкоматы игнорируют, рассказал РИА Новости боец из 53-й бригады ВСУ, сдавшийся в плен под Авдеевкой.
По словам пленного, во время повторной медкомиссии ему сказали, что с его болезнью его вообще не должны комиссовать.
2023-03-13T06:08
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в мире, харьков, авдеевка, ак-74, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Авдеевка, АК-74, Вооруженные силы Украины, Украина
Военнопленный рассказал о неподготовленных украинских новобранцах
Пленный заявил, что украинских новобранцев отправляют на фронт после двух дней подготовки
ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Украинских новобранцев отправляют на фронт после минимальной подготовки, а заключения медкомиссии военкоматы игнорируют, рассказал РИА Новости боец из 53-й бригады ВСУ, сдавшийся в плен под Авдеевкой.
По словам пленного, во время повторной медкомиссии ему сказали, что с его болезнью его вообще не должны комиссовать.
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"Спина больная и нога правая <…> — коксартроз… Так диагноз полностью не помню", — сказал собеседник агентства.
Тем не менее его все равно мобилизовали.
"Я на следующий день пришел в военкомат собрать свои документы — чтоб отдали мне, чтоб меня больше не трогали. Они сказали: "Нет!" В военнике, как я понимаю, что-то написали, что я в 2021 году якобы прошел обучение какое-то <…> ВЛК у меня забрали, все документы забрали и отправили в 53-ю бригаду", — рассказывает пленный.
Попав в войска, новобранец две недели ждал получения обмундирования, а затем вместе с другими мобилизованными его отправили на обучение, которое длилось всего два дня.
«
"Повезли в Мураховку <…> Потом два раза свозили на полигон. Первый день рассказали, как турникеты налаживать, с медиками общение было, что-то там про мины рассказывали <…> На второй день показали, как стрелять из АК-74, один раз из РПГ дали выстрелить и один раз кинуть гранату. И на этом все обучение закончилось", — уточнил пленный.
В результате его отправили на Запорожское направление, а оттуда перебросили под Авдеевку
. В плен он попал в районе Водяного в первой декаде марта.
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