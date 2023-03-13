https://ria.ru/20230313/neft-1857664529.html

Эксперт прокомментировал поставки российской нефти в Индию

Эксперт прокомментировал поставки российской нефти в Индию - РИА Новости, 13.03.2023

Эксперт прокомментировал поставки российской нефти в Индию

Фактические данные о нефтяных поставках России в Индию не подтверждают поддержку индийской стороной западных санкций, включая потолок цен на нефть,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T22:57

2023-03-13T22:57

2023-03-13T22:57

индия

россия

евгений миронюк

дмитрий песков

сша

бкс мир инвестиций

g7

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_e625b052a3bbee26cca86a33faeabb0d.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Фактические данные о нефтяных поставках России в Индию не подтверждают поддержку индийской стороной западных санкций, включая потолок цен на нефть, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники писало – Индия решила не нарушать санкции Запада против РФ и соблюдать утвержденный G7 потолок цен на нефть. По данным агентства, индийское правительство просило банки и трейдеров придерживаться санкционных требований. Подробные обсуждения состоялись с США и другими странами G7 на прошедшем недавно саммите G20, и "похоже стороны удовлетворены достигнутыми договоренностями", писал Блумберг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ в вопросах сотрудничества с Индией по нефти будет исходить не из сообщений СМИ, а из контактов с контрагентами, при этом по потолку цен есть решения, принятые президентом и оформленные документами. "Переориентация экспорта российской нефти из Европы в Азию в основном завершена. Так, только на Китай и Индию в настоящее время приходится более 4 из 5 баррелей российского экспорта. Фокус теперь смещается на сужение ценового дисконта. Фактические данные о поставках не подтверждают намерения Индии присоединиться к санкциям", - сообщил Миронюк. В то же время, добавил эксперт, факт давления Запада на Индию очевидно присутствует. Тем не менее, не стоит категорично воспринимать информацию агентства Блумберг, считает он. "Во-первых, и раньше информационное агентство заявляло, что Индия готова присоединиться к ограничительным мерам. Во-вторых, иногда поступает информация, явно требующая уточнения. Например, в сентябре сообщалось, что, согласно источникам Блумберг, Россия рассматривает план покупки в 2022 году 70 миллиардов долларов в юанях и других "дружественных валютах", вероятно, в рамках обновленного бюджетного правила. Однако бюджетное правило заработало лишь в 2023 году, и следствием его применения стала, наоборот, продажа юаней", - заметил эксперт. Что касается возможности применения санкций по экстерриториальному принципу, ЕС не исключает этого, но действовать планирует избирательно, заметил Миронюк. "Это касается, прежде всего, фрахта, страховщиков, банков-кредиторов, в том числе предоставляющих банковские гарантии, необходимые для юридического оформления поставок. Данную инфраструктуру (логистическую и финансовую) российские компании, поставляющие нефть в Индию, на сегодняшний день способны предоставить сами", - заключил он. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).

https://ria.ru/20230312/potolok-1857392748.html

https://ria.ru/20230313/sotrudnichestvo-1857513941.html

индия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, россия, евгений миронюк, дмитрий песков, сша, бкс мир инвестиций, g7, евросоюз, в мире