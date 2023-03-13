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В России нашли генетические маркеры болезни, разрушающей суставы - РИА Новости, 13.03.2023
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Наука
 
09:00 13.03.2023 (обновлено: 11:13 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/nauka-1857005154.html
В России нашли генетические маркеры болезни, разрушающей суставы
В России нашли генетические маркеры болезни, разрушающей суставы - РИА Новости, 13.03.2023
В России нашли генетические маркеры болезни, разрушающей суставы
Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") обнаружили новые генетические факторы развития остеоартроза... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T09:00
2023-03-13T11:13
наука
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") обнаружили новые генетические факторы развития остеоартроза коленного сустава у населения европейской части России, результаты их работы опубликованы в журнале Life.Остеоартроз — заболевание, при котором происходит разрушение сустава за счет деградации хрящевой ткани, связок, мышц и других структур, формирующих сочленение.По словам исследователей, подверженность этому заболеванию определяет взаимодействие всего трех генов."Ключевую роль в формировании предрасположенности к этому заболеванию играют конкретные варианты трех генов, ранее не изучавшиеся в этом контексте, — rs6976 GLT8D1, rs56116847 SBNO1 и rs6499244 NFAT5. Мы доказали, что на развитие заболевания влияют не эффекты отдельных генов, а взаимодействие между ними", — объяснил заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин НИУ "БелГУ" Михаил Чурносов.Полученные результаты, по словам авторов, расширяют понимание механизмов развития остеоартроза. Эти данные могут быть использованы при изучении генетических основ болезни в других ее локализациях — в тазобедренном суставе, в суставах руки и стопы, в различных отделах позвоночника.В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследование генетических факторов развития остеоартроза коленного сустава и остеоартроза других типов.
https://ria.ru/20220711/belgu-1801052948.html
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В России нашли генетические маркеры болезни, разрушающей суставы

© iStock.com / Mohammed Haneefa Nizamudeen Остеоартроз
 Остеоартроз - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© iStock.com / Mohammed Haneefa Nizamudeen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") обнаружили новые генетические факторы развития остеоартроза коленного сустава у населения европейской части России, результаты их работы опубликованы в журнале Life.
Остеоартроз — заболевание, при котором происходит разрушение сустава за счет деградации хрящевой ткани, связок, мышц и других структур, формирующих сочленение.
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По словам исследователей, подверженность этому заболеванию определяет взаимодействие всего трех генов.
"Ключевую роль в формировании предрасположенности к этому заболеванию играют конкретные варианты трех генов, ранее не изучавшиеся в этом контексте, — rs6976 GLT8D1, rs56116847 SBNO1 и rs6499244 NFAT5. Мы доказали, что на развитие заболевания влияют не эффекты отдельных генов, а взаимодействие между ними", — объяснил заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин НИУ "БелГУ" Михаил Чурносов.

Полученные результаты, по словам авторов, расширяют понимание механизмов развития остеоартроза. Эти данные могут быть использованы при изучении генетических основ болезни в других ее локализациях — в тазобедренном суставе, в суставах руки и стопы, в различных отделах позвоночника.
«

"Кроме того, наши данные в ближайшей перспективе можно использовать в практике травматологов-ортопедов для выявления групп повышенного риска. Реализуя именно в этой группе профилактические меры, можно существенно повысить их эффективность", — рассказал Чурносов.

В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследование генетических факторов развития остеоартроза коленного сустава и остеоартроза других типов.
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