https://ria.ru/20230313/naselenie-1857426216.html
Мэр Донецка рассказал о численности населения города
Мэр Донецка рассказал о численности населения города - РИА Новости, 13.03.2023
Мэр Донецка рассказал о численности населения города
В Донецке сейчас живут около 600 тысяч человек, тогда как до 2014 года его население достигало почти миллиона, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T03:36
2023-03-13T03:36
2023-03-13T05:14
специальная военная операция на украине
донецк
россия
общество
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. В Донецке сейчас живут около 600 тысяч человек, тогда как до 2014 года его население достигало почти миллиона, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин. "До начала военных действий 2014 года Донецк был фактически городом-миллионником. На сегодня, по разным оценкам, порядка 600 тысяч", - сказал Кулемзин.Он отметил, что точную численность населения могла бы дать перепись, которая давно не проводилась, поэтому эти цифры носят условный характер и рассчитываются из косвенных показателей. "Город продолжает жить. Во всех районах живут люди, даже под обстрелами", - добавил мэр. Время от времени численность населения Донецка растет или снижается, "например, в связи с выплатами в РФ, в связи с ужесточением военных действий или, наоборот, с затишьем", отметил мэр. "Хотя в последние месяцы о "затишье" говорить не приходится", - признал он.
https://ria.ru/20230312/donetsk-1857316797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, россия, общество, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Общество, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мэр Донецка рассказал о численности населения города
Мэр Донецка Кулемзин заявил, что сейчас в городе живут около 600 тысяч человек
ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. В Донецке сейчас живут около 600 тысяч человек, тогда как до 2014 года его население достигало почти миллиона, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин.
"До начала военных действий 2014 года Донецк был фактически городом-миллионником. На сегодня, по разным оценкам, порядка 600 тысяч", - сказал Кулемзин.
Он отметил, что точную численность населения могла бы дать перепись, которая давно не проводилась, поэтому эти цифры носят условный характер и рассчитываются из косвенных показателей.
"Город продолжает жить. Во всех районах живут люди, даже под обстрелами", - добавил мэр.
Время от времени численность населения Донецка растет или снижается, "например, в связи с выплатами в РФ
, в связи с ужесточением военных действий или, наоборот, с затишьем", отметил мэр.
"Хотя в последние месяцы о "затишье" говорить не приходится", - признал он.
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