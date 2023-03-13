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На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 170 бойцов ВСУ

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 170 бойцов ВСУ - РИА Новости, 13.03.2023

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 170 бойцов ВСУ

На Купянском и Краснолиманском направлениях Украина за сутки потеряла около 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:15

2023-03-13T14:15

2023-03-13T14:59

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Украина за сутки потеряла около 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Терны и Григоровка ДНР."За сутки на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Конашенков об успехах ВС РФ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях Конашенков об успехах ВС РФ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях 2023-03-13T14:15 true PT3M05S

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