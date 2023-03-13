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На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 170 бойцов ВСУ - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 13.03.2023 (обновлено: 14:59 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/napravlenie-1857537686.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 170 бойцов ВСУ
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 170 бойцов ВСУ - РИА Новости, 13.03.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 170 бойцов ВСУ
На Купянском и Краснолиманском направлениях Украина за сутки потеряла около 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:15
2023-03-13T14:59
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Украина за сутки потеряла около 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Терны и Григоровка ДНР."За сутки на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Конашенков об успехах ВС РФ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях
Конашенков об успехах ВС РФ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях
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россия, в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 170 бойцов ВСУ

Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 170 бойцов ВСУ

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Украина за сутки потеряла около 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики. Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Терны и Григоровка ДНР.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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