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На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 170 бойцов ВСУ
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 170 бойцов ВСУ - РИА Новости, 13.03.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 170 бойцов ВСУ
На Купянском и Краснолиманском направлениях Украина за сутки потеряла около 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:15
2023-03-13T14:15
2023-03-13T14:59
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Украина за сутки потеряла около 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Терны и Григоровка ДНР."За сутки на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
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Конашенков об успехах ВС РФ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях
Конашенков об успехах ВС РФ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях
2023-03-13T14:15
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 170 бойцов ВСУ
Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 170 бойцов ВСУ