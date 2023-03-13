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СМИ: МУС готовит два дела о "военных преступлениях" против России - РИА Новости, 13.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:26 13.03.2023 (обновлено: 18:53 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/mus-1857616990.html
СМИ: МУС готовит два дела о "военных преступлениях" против России
СМИ: МУС готовит два дела о "военных преступлениях" против России - РИА Новости, 13.03.2023
СМИ: МУС готовит два дела о "военных преступлениях" против России
Международный уголовный суд (МУС) намерен открыть два дела о "военных преступлениях", которые связывают со специальной военной операцией России на Украине,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:26
2023-03-13T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
международный уголовный суд
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) намерен открыть два дела о "военных преступлениях", которые связывают со специальной военной операцией России на Украине, запросит задержание нескольких человек, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с решением. Издание утверждает, что два дела представляют первые международные обвинения, которые намерены выдвинуть с начала спецоперации и спустя несколько месяцев "работы специальных следственных групп". По данным издания, Россию намерены обвинить в якобы вывозе украинских детей. РФ категорически отвергает такие утверждения, по словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, одной из целей спецоперации России является защита населения и детей Донбасса от преступных действий украинского режима. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова ранее неоднократно рассказывала о шагах по воссоединению детей, увезенных за рубеж из Донбасса, с семьями. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщала, что Россия "абсолютно открыта" в вопросе воссоединения с родными детей из Донбасса и других территорий. Кроме того, отмечает газета, Россию собираются обвинить в "намеренном нацеливании на гражданскую инфраструктуру" на Украине. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что РФ не бьёт по гражданской инфраструктуре, "и тому есть много подтверждений", а ущерб гражданской инфраструктуре на Украине связан с преступными действиями Киева, размещающего вооружение и системы ПВО в жилых районах. На данный момент неизвестно, кому именно в МУС планируют предъявить обвинения. Ожидается, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан должен сначала представить обвинения комиссии досудебных судей, которые определят, были ли соблюдены юридические стандарты или необходимо собрать больше доказательств. Газета добавляет, что по одному из дел, связанному с объектами инфраструктуры, якобы возможными доказательствами обладает администрация президента США Джо Байдена, однако там пока не уверены, что ее предоставят. Ранее газета сообщала, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине "преступлениях", опасаясь, как бы американцам самим не пришлось отвечать на подобные претензии. По данным Politico, в Белом доме встревожились из-за публикации NYT о нежелании Пентагона делиться данными с МУС, опасаясь, что она "нанесет ущерб моральным доводам США в пользу поддержки Украины". Отмечалось, что публикация нанесла очередной удар по нарративу о единстве США и Украины. В мае 2022 года Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок сотрудничества Украины с МУС по расследованию военных преступлений. В прошлом году МУС направил на Украину 42 сотрудника для расследования военных преступлений и преступлений против человечности. В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230209/plennye-1850893890.html
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в мире, россия, украина, международный уголовный суд, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Международный уголовный суд, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: МУС готовит два дела о "военных преступлениях" против России

NYT: МУС планирует возбудить первые два дела против России из-за спецоперации на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) намерен открыть два дела о "военных преступлениях", которые связывают со специальной военной операцией России на Украине, запросит задержание нескольких человек, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с решением.
Издание утверждает, что два дела представляют первые международные обвинения, которые намерены выдвинуть с начала спецоперации и спустя несколько месяцев "работы специальных следственных групп".
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По данным издания, Россию намерены обвинить в якобы вывозе украинских детей. РФ категорически отвергает такие утверждения, по словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, одной из целей спецоперации России является защита населения и детей Донбасса от преступных действий украинского режима. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова ранее неоднократно рассказывала о шагах по воссоединению детей, увезенных за рубеж из Донбасса, с семьями. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщала, что Россия "абсолютно открыта" в вопросе воссоединения с родными детей из Донбасса и других территорий.
Кроме того, отмечает газета, Россию собираются обвинить в "намеренном нацеливании на гражданскую инфраструктуру" на Украине. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что РФ не бьёт по гражданской инфраструктуре, "и тому есть много подтверждений", а ущерб гражданской инфраструктуре на Украине связан с преступными действиями Киева, размещающего вооружение и системы ПВО в жилых районах.
На данный момент неизвестно, кому именно в МУС планируют предъявить обвинения. Ожидается, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан должен сначала представить обвинения комиссии досудебных судей, которые определят, были ли соблюдены юридические стандарты или необходимо собрать больше доказательств.
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Газета добавляет, что по одному из дел, связанному с объектами инфраструктуры, якобы возможными доказательствами обладает администрация президента США Джо Байдена, однако там пока не уверены, что ее предоставят. Ранее газета сообщала, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине "преступлениях", опасаясь, как бы американцам самим не пришлось отвечать на подобные претензии. По данным Politico, в Белом доме встревожились из-за публикации NYT о нежелании Пентагона делиться данными с МУС, опасаясь, что она "нанесет ущерб моральным доводам США в пользу поддержки Украины". Отмечалось, что публикация нанесла очередной удар по нарративу о единстве США и Украины.
В мае 2022 года Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок сотрудничества Украины с МУС по расследованию военных преступлений. В прошлом году МУС направил на Украину 42 сотрудника для расследования военных преступлений и преступлений против человечности.
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В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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