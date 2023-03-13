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Суд продлил арест айдаровцу Мурыге - РИА Новости, 13.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/muryga-1857552058.html
Суд продлил арест айдаровцу Мурыге
Суд продлил арест айдаровцу Мурыге - РИА Новости, 13.03.2023
Суд продлил арест айдаровцу Мурыге
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 26 июня арест Дениса Мурыги, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщил РИА... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:51
2023-03-13T14:51
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
лисичанск
луганская народная республика
ростовская область
ситуация в днр и лнр
батальон "айдар"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 26 июня арест Дениса Мурыги, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщил РИА Новости представитель суда. "Суд продлил арест Мурыги до 26 июня текущего года", - сказал собеседник агентства, добавив, что в заседании суд продолжил исследовать письменные доказательства по делу. Следующее заседание назначено на 29 марта. По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар", прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях. Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди. Мурыгу задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство. В начале ноября прошлого года суд приступил к слушанию дела по существу. Подсудимый полностью признал вину. Ранее Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20230213/pytki-1851774486.html
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происшествия, россия, лисичанск, луганская народная республика, ростовская область, ситуация в днр и лнр, батальон "айдар"
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Ростовская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, Батальон "Айдар"
Суд продлил арест айдаровцу Мурыге

Военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 26 июня арест боевика "Айдара" Мурыги

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗаместитель командира украинского батальона "Айдар" Денис Мурыга
Заместитель командира украинского батальона Айдар Денис Мурыга - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Заместитель командира украинского батальона "Айдар" Денис Мурыга. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 26 июня арест Дениса Мурыги, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд продлил арест Мурыги до 26 июня текущего года", - сказал собеседник агентства, добавив, что в заседании суд продолжил исследовать письменные доказательства по делу. Следующее заседание назначено на 29 марта.
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По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар", прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях. Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.
Мурыгу задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство. В начале ноября прошлого года суд приступил к слушанию дела по существу. Подсудимый полностью признал вину.
Ранее Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
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