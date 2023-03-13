Суд продлил арест айдаровцу Мурыге
Военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 26 июня арест боевика "Айдара" Мурыги
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗаместитель командира украинского батальона "Айдар" Денис Мурыга
Заместитель командира украинского батальона "Айдар" Денис Мурыга. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 26 июня арест Дениса Мурыги, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд продлил арест Мурыги до 26 июня текущего года", - сказал собеседник агентства, добавив, что в заседании суд продолжил исследовать письменные доказательства по делу. Следующее заседание назначено на 29 марта.
По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар", прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях. Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.
Мурыгу задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство. В начале ноября прошлого года суд приступил к слушанию дела по существу. Подсудимый полностью признал вину.
Ранее Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.