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Муфтий дал совет желающим сменить пол - РИА Новости, 13.03.2023
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Религия
 
05:11 13.03.2023 (обновлено: 10:45 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/muftiy-1857430404.html
Муфтий дал совет желающим сменить пол
Муфтий дал совет желающим сменить пол - РИА Новости, 13.03.2023
Муфтий дал совет желающим сменить пол
Задумавшимся о смене пола стоит сначала поговорить с духовенством, мусульманам — с имамом, в результате, возможно, эти люди поменяют свое мнение, рассказал РИА... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T05:11
2023-03-13T10:45
религия
россия
москва
альбир крганов
вахтанг кипшидзе
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
московский патриархат
общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Задумавшимся о смене пола стоит сначала поговорить с духовенством, мусульманам — с имамом, в результате, возможно, эти люди поменяют свое мнение, рассказал РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов. Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили, что в Москве неназванный "православный вуз" отказался выдать диплом на новое имя студенту, который сменил пол во время обучения. Студент якобы направил жалобу на это в Рособрнадзор, обратившись также в суд. Позже зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал к уточнениям в законодательстве России, которые сделали бы невозможным получение новых документов из-за смены пола. "Если мы говорим про ислам, то человеку, задумавшемуся о смене пола, лучше подойти к имаму и поговорить с ним, чтобы вовремя остановиться, ведь смена пола запрещена исламом. Когда идет такое наущение шайтана (злой дух, демон. — Прим. ред.), нужно найти силы в вере, а для этого нужны знания, которые можно получить, обратившись к людям знания — духовенству. На намерения сменить пол должны обращать внимание также родители и другие близкие человека", — сказал Крганов. Он рассказал, что, согласно мусульманской традиции, нельзя менять свою внешность — "тело, данное Богом, если только эти изменения не продиктованы требованием сохранения жизни и здоровья". "В хадисах говорится: "Посланник Аллаха (мир ему) проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам! (Бухари, Абу Дауд). Мужчина и женщина должны жить согласно своей природе, предопределенной им Всевышним", — пояснил муфтий. Однако из этого правила есть исключение — гермафродиты, добавил Крганов. "Бывает, рождается ребенок, который и мальчик и девочка — на человеке нет греха из-за этого. В этом случае пол определяется по физиологическим показателям в пользу того, который превалирует: тут необходимо квалифицированное мнение врачей", — уточнил он. Раньше, продолжил муфтий, пол в таких случаях определяли по органу, через который производится мочеиспускание. "Но в любом случае, одной прихоти человека или его родственников, чтобы определить пол, недостаточно. Когда пол определен, допускается хирургическое вмешательство, можно удалить половые органы, которые не соответствуют полу. Это можно сделать и во взрослом возрасте", — заключил собеседник агентства. Ранее, выступая на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", Крганов заявил, что граждане мусульманских стран обращаются к российским единоверцам с просьбой об открытии туризма в России для семейного отдыха, так как в других странах ценностная ситуация для них неприемлема.
https://ria.ru/20230228/pravoslavie-1854927244.html
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россия, москва, альбир крганов, вахтанг кипшидзе, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), московский патриархат, общество
Религия, Россия, Москва, Альбир Крганов, Вахтанг Кипшидзе, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Московский Патриархат, Общество
Муфтий дал совет желающим сменить пол

Муфтий Крганов посоветовал задумавшимся о смене пола прежде обратиться к духовенству

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкАльбир Крганов
Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Альбир Крганов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Задумавшимся о смене пола стоит сначала поговорить с духовенством, мусульманам — с имамом, в результате, возможно, эти люди поменяют свое мнение, рассказал РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили, что в Москве неназванный "православный вуз" отказался выдать диплом на новое имя студенту, который сменил пол во время обучения. Студент якобы направил жалобу на это в Рособрнадзор, обратившись также в суд. Позже зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал к уточнениям в законодательстве России, которые сделали бы невозможным получение новых документов из-за смены пола.
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"Если мы говорим про ислам, то человеку, задумавшемуся о смене пола, лучше подойти к имаму и поговорить с ним, чтобы вовремя остановиться, ведь смена пола запрещена исламом. Когда идет такое наущение шайтана (злой дух, демон. — Прим. ред.), нужно найти силы в вере, а для этого нужны знания, которые можно получить, обратившись к людям знания — духовенству. На намерения сменить пол должны обращать внимание также родители и другие близкие человека", — сказал Крганов.
Он рассказал, что, согласно мусульманской традиции, нельзя менять свою внешность — "тело, данное Богом, если только эти изменения не продиктованы требованием сохранения жизни и здоровья". "В хадисах говорится: "Посланник Аллаха (мир ему) проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам! (Бухари, Абу Дауд). Мужчина и женщина должны жить согласно своей природе, предопределенной им Всевышним", — пояснил муфтий.
Однако из этого правила есть исключение — гермафродиты, добавил Крганов. "Бывает, рождается ребенок, который и мальчик и девочка — на человеке нет греха из-за этого. В этом случае пол определяется по физиологическим показателям в пользу того, который превалирует: тут необходимо квалифицированное мнение врачей", — уточнил он.
Раньше, продолжил муфтий, пол в таких случаях определяли по органу, через который производится мочеиспускание. "Но в любом случае, одной прихоти человека или его родственников, чтобы определить пол, недостаточно. Когда пол определен, допускается хирургическое вмешательство, можно удалить половые органы, которые не соответствуют полу. Это можно сделать и во взрослом возрасте", — заключил собеседник агентства.
Ранее, выступая на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", Крганов заявил, что граждане мусульманских стран обращаются к российским единоверцам с просьбой об открытии туризма в России для семейного отдыха, так как в других странах ценностная ситуация для них неприемлема.
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РелигияРоссияМоскваАльбир КргановВахтанг КипшидзеФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Московский ПатриархатОбщество
 
 
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