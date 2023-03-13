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Овчинский: "Открой#Моспром" начал регистрацию на экскурсии по производствам - РИА Новости, 13.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:05 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/mosprom-1857453063.html
Овчинский: "Открой#Моспром" начал регистрацию на экскурсии по производствам
Овчинский: "Открой#Моспром" начал регистрацию на экскурсии по производствам - РИА Новости, 13.03.2023
Овчинский: "Открой#Моспром" начал регистрацию на экскурсии по производствам
Столичный проект "Открой#Моспром" анонсировал первые в этом году экскурсии по фабрикам и заводам города, которые пройдут с 20 по 31 марта, сообщил руководитель... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:05
2023-03-13T10:05
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Столичный проект "Открой#Моспром" анонсировал первые в этом году экскурсии по фабрикам и заводам города, которые пройдут с 20 по 31 марта, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он напомнил, что проект "Открой#Моспром" в этом году празднует свое пятилетие: за время работы аудитория проекта достигла 11,5 миллиона человек.Овчинский добавил, что в этот раз в рамках проекта появятся новые мастер-классы. Например, на производстве шоколадной фабрики FrenchKiss гости смогут приготовить авторские шоколадные конфеты. Кроме того, пройдут дегустации: экскурсантов угостят квасом и снеками, только что сошедшими с конвейера.Также гостям проекта расскажут о вкладе столичных промышленников в освоение космоса, покажут процесс создания микропроцессоров, вентиляционного оборудования для домов, тормозных систем для метро и междугородних поездов и многое другое.
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владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский

Овчинский: "Открой#Моспром" начал регистрацию на экскурсии по производствам

© Фото : Пресс-служба ДИПП Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
 Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Столичный проект "Открой#Моспром" анонсировал первые в этом году экскурсии по фабрикам и заводам города, которые пройдут с 20 по 31 марта, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он напомнил, что проект "Открой#Моспром" в этом году празднует свое пятилетие: за время работы аудитория проекта достигла 11,5 миллиона человек.
«
"В честь юбилейного года, чтобы все желающие могли посетить как можно больше предприятий, в 2023 году мы решили проводить экскурсии каждый месяц. Так, с 20 по 31 марта стартует новый сезон туров по столичным фабрикам и заводам - участники смогут посетить более 30 действующих промышленных предприятий", - рассказал глава ведомства, слова которого приводит пресс служба ДИПП.
Овчинский добавил, что в этот раз в рамках проекта появятся новые мастер-классы. Например, на производстве шоколадной фабрики FrenchKiss гости смогут приготовить авторские шоколадные конфеты. Кроме того, пройдут дегустации: экскурсантов угостят квасом и снеками, только что сошедшими с конвейера.
Также гостям проекта расскажут о вкладе столичных промышленников в освоение космоса, покажут процесс создания микропроцессоров, вентиляционного оборудования для домов, тормозных систем для метро и междугородних поездов и многое другое.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав Овчинский
 
 
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