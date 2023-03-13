https://ria.ru/20230313/mosprom-1857453063.html

Овчинский: "Открой#Моспром" начал регистрацию на экскурсии по производствам

Овчинский: "Открой#Моспром" начал регистрацию на экскурсии по производствам - РИА Новости, 13.03.2023

Овчинский: "Открой#Моспром" начал регистрацию на экскурсии по производствам

Столичный проект "Открой#Моспром" анонсировал первые в этом году экскурсии по фабрикам и заводам города, которые пройдут с 20 по 31 марта, сообщил руководитель... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:05

2023-03-13T10:05

2023-03-13T10:05

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837083858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e42e456a9e7842a94bf8b007eb02278f.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Столичный проект "Открой#Моспром" анонсировал первые в этом году экскурсии по фабрикам и заводам города, которые пройдут с 20 по 31 марта, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он напомнил, что проект "Открой#Моспром" в этом году празднует свое пятилетие: за время работы аудитория проекта достигла 11,5 миллиона человек.Овчинский добавил, что в этот раз в рамках проекта появятся новые мастер-классы. Например, на производстве шоколадной фабрики FrenchKiss гости смогут приготовить авторские шоколадные конфеты. Кроме того, пройдут дегустации: экскурсантов угостят квасом и снеками, только что сошедшими с конвейера.Также гостям проекта расскажут о вкладе столичных промышленников в освоение космоса, покажут процесс создания микропроцессоров, вентиляционного оборудования для домов, тормозных систем для метро и междугородних поездов и многое другое.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владислав овчинский