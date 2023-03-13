https://ria.ru/20230313/moskva-1857453179.html
Заммэра Ефимов: инвесторы построят 80 объектов по программе МПТ
Заммэра Ефимов: инвесторы построят 80 объектов по программе МПТ - РИА Новости, 13.03.2023
Заммэра Ефимов: инвесторы построят 80 объектов по программе МПТ
С начала реализации в 2020 году программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) город заключил с инвесторами 35 соглашений, предполагающих... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:10
2023-03-13T10:10
2023-03-13T10:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. С начала реализации в 2020 году программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) город заключил с инвесторами 35 соглашений, предполагающих возведение 80 объектов недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ефимов добавил, что по данным соглашениям планируется построить 47 образовательных учреждений, 13 офисных центров, 10 промышленных комплексов и технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, а также спортивный комплекс, производственно-логистический комплекс, центр инноваций и музей искусств.Как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, по итогам 2022 года город заключил с инвесторами 17 соглашений, по которым инвесторы вложат в создание 50 объектов свыше 63 миллиардов рублей.Программа МПТ, действующая в столице с 2020 года, предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. С начала реализации в 2020 году программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) город заключил с инвесторами 35 соглашений, предполагающих возведение 80 объектов недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"В рамках соглашений инвесторы возведут в Москве 80 производственных, социальных и общественно-деловых объектов общей площадью почти 1,7 миллиона квадратных метров. В результате в столице появится 57 тысяч новых рабочих мест. В реализацию проектов девелоперы вложат 156,4 миллиарда рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов добавил, что по данным соглашениям планируется построить 47 образовательных учреждений, 13 офисных центров, 10 промышленных комплексов и технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, а также спортивный комплекс, производственно-логистический комплекс, центр инноваций и музей искусств.
Как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, по итогам 2022 года город заключил с инвесторами 17 соглашений, по которым инвесторы вложат в создание 50 объектов свыше 63 миллиардов рублей.
Программа МПТ, действующая в столице с 2020 года, предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.