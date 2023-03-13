https://ria.ru/20230313/moskva-1857453179.html

Заммэра Ефимов: инвесторы построят 80 объектов по программе МПТ

Заммэра Ефимов: инвесторы построят 80 объектов по программе МПТ - РИА Новости, 13.03.2023

Заммэра Ефимов: инвесторы построят 80 объектов по программе МПТ

С начала реализации в 2020 году программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) город заключил с инвесторами 35 соглашений, предполагающих... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:10

2023-03-13T10:10

2023-03-13T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. С начала реализации в 2020 году программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) город заключил с инвесторами 35 соглашений, предполагающих возведение 80 объектов недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ефимов добавил, что по данным соглашениям планируется построить 47 образовательных учреждений, 13 офисных центров, 10 промышленных комплексов и технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, а также спортивный комплекс, производственно-логистический комплекс, центр инноваций и музей искусств.Как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, по итогам 2022 года город заключил с инвесторами 17 соглашений, по которым инвесторы вложат в создание 50 объектов свыше 63 миллиардов рублей.Программа МПТ, действующая в столице с 2020 года, предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)