https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857601110.html
Пенсионер из Костромы помог поймать телефонного мошенника
Пенсионер из Костромы помог поймать телефонного мошенника - РИА Новости, 13.03.2023
Пенсионер из Костромы помог поймать телефонного мошенника
Полицейские в Костроме вручили благодарность 80-летнему местному жителю, который помог поймать телефонного афериста, сообщило в телеграм-канале УМВД по... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:30
2023-03-13T17:30
2023-03-13T17:43
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Полицейские в Костроме вручили благодарность 80-летнему местному жителю, который помог поймать телефонного афериста, сообщило в телеграм-канале УМВД по Костромской области. "Общение с Владимиром Кирилловичем аферисты начали от лица плачущей Татьяны, якобы совершившей ДТП, затем переключили на следователя, который и начал вымогать деньги, причем сразу с миллиона. Несмотря на солидный возраст, мужчина не растерялся, поддержав разговор, он сослался на то, что таких денег не имеет и попросил время, чтобы взять недостающую сумму у знакомой", — говорится в релизе. По данным полиции, воспользовавшись отсрочкой, пенсионер отправился к соседям и с их телефона уточнил состояние дел настоящей Татьяны, от чьего лица и действовали мошенники, а затем обратился в полицию. "Через считанные минуты к заявителю приехали оперативники, и дальнейшее общение с преступниками происходило уже под их контролем. В результате проведенной операции Владимир Кириллович передал приехавшему курьеру обещанный миллион, а затем наблюдал, как того на выходе из подъезда задержали полицейские", — информирует УМВД. Как выяснилось в дальнейшем, в тот же день ранее злоумышленник забрал 100 и 80 тысяч рублей еще у двоих пожилых костромичей. Начальник следственного управления регионального УМВД России по Костромской области Илья Демидович поблагодарил Владимира Кирилловича за гражданскую позицию, а также вручил благодарность и ценный подарок. В УМВД по региону пояснили РИА Новости, что сами организаторы мошеннической схемы пока не задержаны, полиция "работает над этим".
https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857475504.html
https://ria.ru/20230127/skhema-1847737335.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, кострома
Хорошие новости, Происшествия, Кострома
Пенсионер из Костромы помог поймать телефонного мошенника
В Костроме 80-летний пенсионер помог полиции поймать мошенника, вымогавшего миллион рублей
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар — РИА Новости.
Полицейские в Костроме вручили благодарность 80-летнему местному жителю, который помог поймать телефонного афериста, сообщило в телеграм-канале
УМВД по Костромской области.
"Общение с Владимиром Кирилловичем аферисты начали от лица плачущей Татьяны, якобы совершившей ДТП, затем переключили на следователя, который и начал вымогать деньги, причем сразу с миллиона. Несмотря на солидный возраст, мужчина не растерялся, поддержав разговор, он сослался на то, что таких денег не имеет и попросил время, чтобы взять недостающую сумму у знакомой", — говорится в релизе.
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По данным полиции, воспользовавшись отсрочкой, пенсионер отправился к соседям и с их телефона уточнил состояние дел настоящей Татьяны, от чьего лица и действовали мошенники, а затем обратился в полицию.
"Через считанные минуты к заявителю приехали оперативники, и дальнейшее общение с преступниками происходило уже под их контролем. В результате проведенной операции Владимир Кириллович передал приехавшему курьеру обещанный миллион, а затем наблюдал, как того на выходе из подъезда задержали полицейские", — информирует УМВД.
Как выяснилось в дальнейшем, в тот же день ранее злоумышленник забрал 100 и 80 тысяч рублей еще у двоих пожилых костромичей.
Начальник следственного управления регионального УМВД России по Костромской области Илья Демидович поблагодарил Владимира Кирилловича за гражданскую позицию, а также вручил благодарность и ценный подарок.
В УМВД по региону пояснили РИА Новости, что сами организаторы мошеннической схемы пока не задержаны, полиция "работает над этим".
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