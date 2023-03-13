Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857475504.html
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества - РИА Новости, 13.03.2023
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Сбербанк предупреждает о новых случаях обмана клиентов банка: мошенники звонят жертвам и обвиняют их якобы в измене Родине, сообщает пресс-служба на сайте... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:22
2023-03-13T11:22
технологии
сбербанк россии
фсб
сбер
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_306:416:2921:1887_1920x0_80_0_0_cec5f1102b860c6ba2f63f3b6b2aca95.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сбербанк предупреждает о новых случаях обмана клиентов банка: мошенники звонят жертвам и обвиняют их якобы в измене Родине, сообщает пресс-служба на сайте банка. "Сбербанк предупреждает о набирающих обороты случаях мошенничества, в которых жертву обвиняют якобы в измене Родине", - говорится в сообщении. Как рассказали в Сбербанке, мошенники используют новую схему обмана: они звонят клиенту банка и представляются сотрудниками полиции или ФСБ, затем сообщают, что сотрудник банка украл его персональные данные и осуществляет от его лица переводы в поддержку украинской армии. Мошенники убеждают клиента банка, что тот может быть привлечен к уголовной ответственности, так как перевод происходит от его лица, вынуждая подключать ложную службу безопасности банка и переводить деньги на их счета или брать кредиты, и обещая, что таким образом смогут вычислить "виновного". Клиенты банка могут обезопасить себя, подключив дополнительно уведомления о банковских операциях, что позволит им контролировать свой счет, указали в "Сбере". Банк также напомнил, что его сотрудники никогда не просят клиентов продиктовать полный номер карты, код из СМС или трехзначный код на обороте карты (CVV).
https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851591371.html
https://ria.ru/20230215/obman-1852051123.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_722:426:2669:1887_1920x0_80_0_0_429c17e9b7f540b920a7e8b597a539d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сбербанк россии, фсб, сбер, россия
Технологии, Сбербанк России, ФСБ, Сбер, Россия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Сбербанк предупредил россиян о случаях мошенничества с обвинением в измене Родине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина с телефоном идет по улице
Мужчина с телефоном идет по улице - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Мужчина с телефоном идет по улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сбербанк предупреждает о новых случаях обмана клиентов банка: мошенники звонят жертвам и обвиняют их якобы в измене Родине, сообщает пресс-служба на сайте банка.
"Сбербанк предупреждает о набирающих обороты случаях мошенничества, в которых жертву обвиняют якобы в измене Родине", - говорится в сообщении.
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "налогом на легализацию"
13 февраля, 03:37
Как рассказали в Сбербанке, мошенники используют новую схему обмана: они звонят клиенту банка и представляются сотрудниками полиции или ФСБ, затем сообщают, что сотрудник банка украл его персональные данные и осуществляет от его лица переводы в поддержку украинской армии. Мошенники убеждают клиента банка, что тот может быть привлечен к уголовной ответственности, так как перевод происходит от его лица, вынуждая подключать ложную службу безопасности банка и переводить деньги на их счета или брать кредиты, и обещая, что таким образом смогут вычислить "виновного".
Клиенты банка могут обезопасить себя, подключив дополнительно уведомления о банковских операциях, что позволит им контролировать свой счет, указали в "Сбере". Банк также напомнил, что его сотрудники никогда не просят клиентов продиктовать полный номер карты, код из СМС или трехзначный код на обороте карты (CVV).
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Эксперт предупредила о распространенной схеме мошенничества в Telegram
15 февраля, 02:15
 
ТехнологииСбербанк РоссииФСБСберРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала