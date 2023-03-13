https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857475504.html
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества - РИА Новости, 13.03.2023
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Сбербанк предупреждает о новых случаях обмана клиентов банка: мошенники звонят жертвам и обвиняют их якобы в измене Родине, сообщает пресс-служба на сайте... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:22
2023-03-13T11:22
2023-03-13T11:22
технологии
сбербанк россии
фсб
сбер
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сбербанк предупреждает о новых случаях обмана клиентов банка: мошенники звонят жертвам и обвиняют их якобы в измене Родине, сообщает пресс-служба на сайте банка. "Сбербанк предупреждает о набирающих обороты случаях мошенничества, в которых жертву обвиняют якобы в измене Родине", - говорится в сообщении. Как рассказали в Сбербанке, мошенники используют новую схему обмана: они звонят клиенту банка и представляются сотрудниками полиции или ФСБ, затем сообщают, что сотрудник банка украл его персональные данные и осуществляет от его лица переводы в поддержку украинской армии. Мошенники убеждают клиента банка, что тот может быть привлечен к уголовной ответственности, так как перевод происходит от его лица, вынуждая подключать ложную службу безопасности банка и переводить деньги на их счета или брать кредиты, и обещая, что таким образом смогут вычислить "виновного". Клиенты банка могут обезопасить себя, подключив дополнительно уведомления о банковских операциях, что позволит им контролировать свой счет, указали в "Сбере". Банк также напомнил, что его сотрудники никогда не просят клиентов продиктовать полный номер карты, код из СМС или трехзначный код на обороте карты (CVV).
https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851591371.html
https://ria.ru/20230215/obman-1852051123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сбербанк россии, фсб, сбер, россия
Технологии, Сбербанк России, ФСБ, Сбер, Россия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Сбербанк предупредил россиян о случаях мошенничества с обвинением в измене Родине