Полиция Молдавии отреагировала на блокирование дорог оппозицией

КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Полиция Молдавии отметила, что партия "Шор" в понедельник заблокировала дороги в Кишиневе и еще шести населенных пунктах, хотя это запрещено при действующем в стране режиме чрезвычайного положения. Режим ЧП в Молдавии действует с 24 февраля прошлого года. В октябре 2022 года комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что в рабочие дни запрещается проведение митингов с перекрытием полос движения, транспортных артерий или путей доступа и эвакуации в общественные учреждения. В выходные дни такие встречи могут длиться не более четырех часов. При серьезных нарушениях общественного порядка полиция может потребовать от организатора прекратить собрание немедленно и без привлечения представителя органа местного публичного управления. Между тем, сторонники партии "Шор" в понедельник заблокировали дороги в Кишиневе и других районах, чтобы привлечь внимание властей к своим требованиям. "В связи с блокированием нескольких улиц и маршрутов в Кишиневе и в шести районах страны членами оппозиционной политической партии, правоохранительные органы были привлечены к действиям по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и дорожного движения. Отметим, что постановления Комиссии по чрезвычайным ситуациям были серьезно нарушены", - сообщается в телеграм-канале полиции. В правоохранительных органах подчеркнули, что в течение дня неоднократно получали жалобы от граждан. В воскресенье, 12 марта, в молдавской столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которое поддерживает оппозиционная партия "Шор". Итогом акции стало принятие резолюции, которая призывает правительство оплатить населению расходы за отопление и электроэнергию в зимний период, власти должны были отреагировать на ультиматум в течение суток. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева
Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" разбили около 200 палаток в центре Кишинева. Акция началась 18 сентября. Зону перед зданием парламента и президентским дворцом, в которой находятся палатки, демонстранты назвали "Городком перемен". Собравшиеся требуют отставки президента Майи Санду и обвиняют власти в проведении губительной экономической политики.
Войска карабинеров во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Полиция Молдавии отметила, что партия "Шор" в понедельник заблокировала дороги в Кишиневе и еще шести населенных пунктах, хотя это запрещено при действующем в стране режиме чрезвычайного положения.
Режим ЧП в Молдавии действует с 24 февраля прошлого года. В октябре 2022 года комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что в рабочие дни запрещается проведение митингов с перекрытием полос движения, транспортных артерий или путей доступа и эвакуации в общественные учреждения. В выходные дни такие встречи могут длиться не более четырех часов. При серьезных нарушениях общественного порядка полиция может потребовать от организатора прекратить собрание немедленно и без привлечения представителя органа местного публичного управления. Между тем, сторонники партии "Шор" в понедельник заблокировали дороги в Кишиневе и других районах, чтобы привлечь внимание властей к своим требованиям.
"В связи с блокированием нескольких улиц и маршрутов в Кишиневе и в шести районах страны членами оппозиционной политической партии, правоохранительные органы были привлечены к действиям по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и дорожного движения. Отметим, что постановления Комиссии по чрезвычайным ситуациям были серьезно нарушены", - сообщается в телеграм-канале полиции.
В правоохранительных органах подчеркнули, что в течение дня неоднократно получали жалобы от граждан.
В воскресенье, 12 марта, в молдавской столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которое поддерживает оппозиционная партия "Шор". Итогом акции стало принятие резолюции, которая призывает правительство оплатить населению расходы за отопление и электроэнергию в зимний период, власти должны были отреагировать на ультиматум в течение суток.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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