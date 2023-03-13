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Полиция Молдавии отреагировала на блокирование дорог оппозицией - РИА Новости, 13.03.2023
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19:20 13.03.2023 (обновлено: 19:26 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/moldaviya-1857628955.html
Полиция Молдавии отреагировала на блокирование дорог оппозицией
Полиция Молдавии отреагировала на блокирование дорог оппозицией - РИА Новости, 13.03.2023
Полиция Молдавии отреагировала на блокирование дорог оппозицией
Полиция Молдавии отметила, что партия "Шор" в понедельник заблокировала дороги в Кишиневе и еще шести населенных пунктах, хотя это запрещено при действующем в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:20
2023-03-13T19:26
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Полиция Молдавии отметила, что партия "Шор" в понедельник заблокировала дороги в Кишиневе и еще шести населенных пунктах, хотя это запрещено при действующем в стране режиме чрезвычайного положения. Режим ЧП в Молдавии действует с 24 февраля прошлого года. В октябре 2022 года комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что в рабочие дни запрещается проведение митингов с перекрытием полос движения, транспортных артерий или путей доступа и эвакуации в общественные учреждения. В выходные дни такие встречи могут длиться не более четырех часов. При серьезных нарушениях общественного порядка полиция может потребовать от организатора прекратить собрание немедленно и без привлечения представителя органа местного публичного управления. Между тем, сторонники партии "Шор" в понедельник заблокировали дороги в Кишиневе и других районах, чтобы привлечь внимание властей к своим требованиям. "В связи с блокированием нескольких улиц и маршрутов в Кишиневе и в шести районах страны членами оппозиционной политической партии, правоохранительные органы были привлечены к действиям по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и дорожного движения. Отметим, что постановления Комиссии по чрезвычайным ситуациям были серьезно нарушены", - сообщается в телеграм-канале полиции. В правоохранительных органах подчеркнули, что в течение дня неоднократно получали жалобы от граждан. В воскресенье, 12 марта, в молдавской столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которое поддерживает оппозиционная партия "Шор". Итогом акции стало принятие резолюции, которая призывает правительство оплатить населению расходы за отопление и электроэнергию в зимний период, власти должны были отреагировать на ультиматум в течение суток. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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РИА Новости
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"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева
Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" разбили около 200 палаток в центре Кишинева. Акция началась 18 сентября. Зону перед зданием парламента и президентским дворцом, в которой находятся палатки, демонстранты назвали "Городком перемен". Собравшиеся требуют отставки президента Майи Санду и обвиняют власти в проведении губительной экономической политики.
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду
Полиция Молдавии отреагировала на блокирование дорог оппозицией

Полиция Молдавии: блокирование дорог оппозицией нарушает действие режима ЧП

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВойска карабинеров во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева
Войска карабинеров во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Войска карабинеров во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Полиция Молдавии отметила, что партия "Шор" в понедельник заблокировала дороги в Кишиневе и еще шести населенных пунктах, хотя это запрещено при действующем в стране режиме чрезвычайного положения.
Режим ЧП в Молдавии действует с 24 февраля прошлого года. В октябре 2022 года комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что в рабочие дни запрещается проведение митингов с перекрытием полос движения, транспортных артерий или путей доступа и эвакуации в общественные учреждения. В выходные дни такие встречи могут длиться не более четырех часов. При серьезных нарушениях общественного порядка полиция может потребовать от организатора прекратить собрание немедленно и без привлечения представителя органа местного публичного управления. Между тем, сторонники партии "Шор" в понедельник заблокировали дороги в Кишиневе и других районах, чтобы привлечь внимание властей к своим требованиям.
"Санду в отставку!" Акция протеста оппозиции в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

© Sputnik / Родион Прока
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Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

Войска карабинеров во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

© Sputnik / Родион Прока
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Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

Акция протеста оппозиции в Кишиневе

Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

© Sputnik / Родион Прока
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3 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

© Sputnik / Родион Прока
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4 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

© Sputnik / Родион Прока
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5 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.

Вице-председатель партии Шор Марина Таубер во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.

© Sputnik / Родион Прока
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6 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

© Sputnik / Родион Прока
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7 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

© Sputnik / Родион Прока
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8 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

© Sputnik / Родион Прока
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9 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

© Sputnik / Родион Прока
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10 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Протестующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

Вице-председатель партии Шор Марина Таубер дает интервью во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Протестующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

© Sputnik / Родион Прока
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11 из 11

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
1 из 11

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
2 из 11

Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
3 из 11

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
4 из 11

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
5 из 11

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
6 из 11

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
7 из 11

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
8 из 11

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
9 из 11

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
10 из 11

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Протестующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
11 из 11
"В связи с блокированием нескольких улиц и маршрутов в Кишиневе и в шести районах страны членами оппозиционной политической партии, правоохранительные органы были привлечены к действиям по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и дорожного движения. Отметим, что постановления Комиссии по чрезвычайным ситуациям были серьезно нарушены", - сообщается в телеграм-канале полиции.
В правоохранительных органах подчеркнули, что в течение дня неоднократно получали жалобы от граждан.
В воскресенье, 12 марта, в молдавской столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которое поддерживает оппозиционная партия "Шор". Итогом акции стало принятие резолюции, которая призывает правительство оплатить населению расходы за отопление и электроэнергию в зимний период, власти должны были отреагировать на ультиматум в течение суток.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
 
В миреМолдавияКишиневМайя Санду
 
 
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