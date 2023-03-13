https://ria.ru/20230313/moldaviya-1857607828.html

В ЕС заявили, что помогают Молдавии противостоять вмешательству России

В ЕС заявили, что помогают Молдавии противостоять вмешательству России - РИА Новости, 13.03.2023

В ЕС заявили, что помогают Молдавии противостоять вмешательству России

ЕС помогает усиливать способность Молдавии противостоять "вредоносному вмешательству" со стороны России, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:57

2023-03-13T17:57

2023-03-13T17:57

в мире

молдавия

евросоюз

россия

кишинев

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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. ЕС помогает усиливать способность Молдавии противостоять "вредоносному вмешательству" со стороны России, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. "В последние месяцы мы видели, что Молдавия становилась мишенью российской вредоносной деятельности по вмешательству во внутренние дела, дезинформации, кибератакам. Цель этого ясна: подорвать и дестабилизировать страну, усилия в поддержку реформ, против коррупции, по европейским устремлениям Молдавии... Мы уверены, в то же время, что Молдавия способна противостоять этим угрозам и вызовам, и мы продолжаем поддерживать Молдавию по укреплению ее устойчивости в области энергобезопасности, в области обороны и безопасности, оказываем макрофинансовую поддержку…. Все это ЕС делает, чтобы усилить способность Молдавии противостоять этому вредоносному вмешательству со стороны России", - сказал Стано. Он также добавил, что "мы, как Евросоюз, рассматриваем возможность создания консультационной гражданской миссии в Молдавии, эта инициатива нуждается в согласовании стран ЕС, сейчас это обсуждается". В воскресенье представители и сторонники партии "Шор" вышли на очередной антиправительственный митинг с требованием к властям оплатить счета за газ и электричество. За несколько часов до акции протеста в Кишиневе Генеральный инспекторат полиции Молдавии сообщил, что были задержаны несколько человек, в том числе и гражданин России, которые якобы планировали провокации в ходе протестов. Как заявил глава ведомства Виорел Чернэуцану, к подготовке акций по дестабилизации ситуации якобы причастны российские спецслужбы. Накануне президент Молдавии Майя Санду выступила с обращением к согражданам, в котором заявила, что во время акции протеста в Кишиневе могут произойти попытки дестабилизации ситуации. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, евросоюз, россия, кишинев