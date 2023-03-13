https://ria.ru/20230313/moldaviya-1857584496.html

Додон отреагировал на сообщения об иностранцах среди полицейских в Кишиневе

Додон отреагировал на сообщения об иностранцах среди полицейских в Кишиневе - РИА Новости, 13.03.2023

Додон отреагировал на сообщения об иностранцах среди полицейских в Кишиневе

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал депутатов проверить информацию о присутствии на митинге оппозиции в воскресенье иностранцев среди полицейских. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:44

2023-03-13T16:44

2023-03-13T16:44

в мире

молдавия

кишинев

игорь додон

майя санду

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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал депутатов проверить информацию о присутствии на митинге оппозиции в воскресенье иностранцев среди полицейских. В воскресенье в молдавской столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которое поддерживает оппозиционная партия "Шор". Среди сотрудников полиции были неизвестные в гражданской одежде, которые закрывали лица масками. Местные СМИ предположили, что это могут быть сотрудники иностранных силовых ведомств. "То, что вчера произошло на митинге оппозиции - это очень и очень плохо. Людей высаживали из транспорта. Информацию о том, что в рядах полиции были иностранцы, нужно проверить. Прошу наших депутатов тщательно проверить эту информацию. И если она подтвердится, прощать нельзя. Это преступление против государства", - сказал Додон своим сторонникам на выходе из зала районного суда. Политик подчеркнул, что пришел в судебную инстанцию в рамках слушания очередного дела. Однако заседание было перенесено на середину апреля. Летом прошлого года Генеральная прокуратура предъявила Додону обвинения по делу о незаконных схемах при закупке электроэнергии в 2008-2009 годах через предприятие Energocom. Политик виновным себя не признает. Судебные слушания по данному делу постоянно переносятся или откладываются. Кроме того, в октябре прошлого года началось слушание еще одного уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, майя санду