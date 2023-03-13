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Жители Молдавии обеспокоены инфляцией и отсутствием работы, показал опрос - РИА Новости, 13.03.2023
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14:48 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/moldaviya-1857550364.html
Жители Молдавии обеспокоены инфляцией и отсутствием работы, показал опрос
Жители Молдавии обеспокоены инфляцией и отсутствием работы, показал опрос - РИА Новости, 13.03.2023
Жители Молдавии обеспокоены инфляцией и отсутствием работы, показал опрос
Жителей Молдавии больше всего беспокоит рост цен, низкие доходы и отсутствие рабочих мест, следует из исследования молдавской компании Magenta consulting,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:48
2023-03-13T14:48
молдавия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Жителей Молдавии больше всего беспокоит рост цен, низкие доходы и отсутствие рабочих мест, следует из исследования молдавской компании Magenta consulting, проведенного по заказу немецкого фонда Friedrich Naumann. В понедельник Magenta consulting представила в Кишиневе результаты очередного социологического исследования, презентация отчета транслировалась в режиме онлайн в социальных сетях. Исследование проводилось с 11 января по 6 февраля среди 1421 респондента. Погрешность составляет 3%. "Граждане Молдавии больше всего переживают по поводу роста цен, 26% считают это самой главной проблемой, а ещё 23% второй самой главной проблемой, 21% опрошенных назвали самой главной проблемой низкие зарплаты и пенсии, 17 % сожалеют об отсутствии работы", - сказал в ходе презентации опроса директор агентства "Маgenta Consalting" Дмитрий Слоновски. Он также отметил, что большинство респондентов выразило недовольство отсутствием результатов правительства по преодолению экономического кризиса. "Порядка 54% граждан сильно недовольны тем, как правительство решает проблемы с ростом тарифов. Ещё 25%, скорее, разочарованы, а 17%, скорее, удовлетворены, еще 3% полностью удовлетворены", - добавил Слоновски. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857402310.html
https://ria.ru/20230224/opros-1854168163.html
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молдавия, кишинев, в мире
Молдавия, Кишинев, В мире
Жители Молдавии обеспокоены инфляцией и отсутствием работы, показал опрос

Опрос: жители Молдавии обеспокоены инфляцией, низкими доходами и отсутствием работы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Жителей Молдавии больше всего беспокоит рост цен, низкие доходы и отсутствие рабочих мест, следует из исследования молдавской компании Magenta consulting, проведенного по заказу немецкого фонда Friedrich Naumann.
В понедельник Magenta consulting представила в Кишиневе результаты очередного социологического исследования, презентация отчета транслировалась в режиме онлайн в социальных сетях. Исследование проводилось с 11 января по 6 февраля среди 1421 респондента. Погрешность составляет 3%.
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"Граждане Молдавии больше всего переживают по поводу роста цен, 26% считают это самой главной проблемой, а ещё 23% второй самой главной проблемой, 21% опрошенных назвали самой главной проблемой низкие зарплаты и пенсии, 17 % сожалеют об отсутствии работы", - сказал в ходе презентации опроса директор агентства "Маgenta Consalting" Дмитрий Слоновски.
Он также отметил, что большинство респондентов выразило недовольство отсутствием результатов правительства по преодолению экономического кризиса.
"Порядка 54% граждан сильно недовольны тем, как правительство решает проблемы с ростом тарифов. Ещё 25%, скорее, разочарованы, а 17%, скорее, удовлетворены, еще 3% полностью удовлетворены", - добавил Слоновски.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
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