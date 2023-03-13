https://ria.ru/20230313/moldaviya-1857512033.html

Шор опроверг заявления властей Молдавии, что за протестами стоит Россия

Шор опроверг заявления властей Молдавии, что за протестами стоит Россия - РИА Новости, 13.03.2023

Шор опроверг заявления властей Молдавии, что за протестами стоит Россия

Молдавский политик Илан Шор опроверг заявления полиции и властей страны, что за протестами в Молдавии стоят российские спецслужбы. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:15

2023-03-13T13:15

2023-03-13T13:15

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россия

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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Молдавский политик Илан Шор опроверг заявления полиции и властей страны, что за протестами в Молдавии стоят российские спецслужбы. В воскресенье представители и сторонники партии "Шор" вышли на очередной антиправительственный митинг с требованием к властям оплатить счета за газ и электричество. За несколько часов до акции протеста в Кишиневе Генеральный инспекторат полиции Молдавии сообщил, что были задержаны несколько человек, в том числе и гражданин России, которые якобы планировали провокации в ходе протестов. Как заявил глава ведомства Виорел Чернэуцану, к подготовке акций по дестабилизации ситуации якобы причастны российские спецслужбы. Накануне президент Молдавии Майя Санду выступила обращением к согражданам, в котором заявила, что во время акции протеста в Кишиневе могут произойти попытки дестабилизации ситуации. "Ни я, ни моя команда не служат ничьим интересам, кроме интересов народа Молдавии. И не следует все ваши ошибки спихивать на оппозицию, протестное движение, на Россию. Нет за нашей спиной ни России, ни российских спецслужб. Еще раз повторю, нет никого, кроме народа республики Молдова. И именно указаниями народа, руководствуясь я и члены моей команды", - заявил Шор в ходе видеообращения, которое он разместил в понедельник в своем Telegram-канале. Политик отметил, что во время митинга оппозиции в рядах полицейских были замечены иностранцы в масках, которые не говорили, ни на русском, ни на молдавском языках. "Вы рассказывали нам про иностранных диверсантов, которые приехали в Молдавию, чтобы дестабилизировать ситуацию. И тут вы в первый раз не обманули, но только диверсанты были на вашей стороне. Что делали люди в масках, не разговаривающие ни на государственном языке, ни на русском, а журналистам отвечали: "I don't speak Romanian ("Я не говорю на румынском"). Почему иностранцы арестовывают граждан Молдавии?" – выразил негодование оппозиционер. Шор подчеркнул, что протесты в стране продолжатся, пока власти не вернут населению выплаты за отопление и электроэнергию за три зимних месяца. "Во многих европейских странах правительства выделили гражданам средства на оплату коммунальных счетов. Повторюсь, требования, которые выдвигаются на протестах, это не требование Шора или Партии "Шор", это требование простых людей, которым действительно нечего есть. Протесты продолжатся пока не будут оплачены. Или платите. Или уходите в отставку", - обратился Шор к властям. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html

https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

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Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, илан шор, кишинев, майя санду