https://ria.ru/20230313/miting-1857575314.html

Полиция Молдавии опровергла наличие иностранцев в кордонах на митинге

Полиция Молдавии опровергла наличие иностранцев в кордонах на митинге - РИА Новости, 13.03.2023

Полиция Молдавии опровергла наличие иностранцев в кордонах на митинге

Среди сотрудников молдавской полиции во время акции протеста оппозиции 12 марта в Кишиневе были и лица в гражданской одежде, они не являются иностранцами, это... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:19

2023-03-13T16:19

2023-03-13T16:19

молдавия

в мире

майя санду

кишинев

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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Среди сотрудников молдавской полиции во время акции протеста оппозиции 12 марта в Кишиневе были и лица в гражданской одежде, они не являются иностранцами, это лишь средство защиты для полицейских на передовой линии кордонов, заявили РИА Новости в пресс-службе полиции. В воскресенье в молдавской столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которое поддерживает оппозиционная партия "Шор". Среди сотрудников полиции были и лица в гражданской одежде, которые закрывали лица масками. Местные СМИ предположили, что это могут быть сотрудники иностранных силовых ведомств. "Генеральный инспекторат полиции сообщает, что эти люди не были иностранными гражданами, как было распространено в публичном пространстве. Это сотрудники полиции из подразделений с особым статусом. Они не иностранцы. Это способ защитить наших сотрудников на оперативной линии", - сообщили в пресс-службе полиции. Информацию о якобы привлечении сотрудников правоохранительных органов из других государств прокомментировали и в МВД Молдавии, назвав "отравлением общественного мнения". В министерстве заявили, что подобные слухи являются частью "сценария дестабилизации правопорядка". Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230313/moldaviya-1857550364.html

https://ria.ru/20230313/moldaviya-1857512033.html

молдавия

кишинев

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молдавия, в мире, майя санду, кишинев